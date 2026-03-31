Ключевой российский НПЗ приостановил производство на месяц, - Reuters

Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ, подвергшийся удару украинских дронов 26 марта, сможет частично возобновить работу только через месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Восстановление работы предприятия позволит вновь запустить производство моторного топлива, однако темпы зависят от работы ключевых нефтеэкспортных портов – Усть-Луга и Приморска, которые также получили повреждения в результате атак украинских дронов.

"В течение месяца ожидается восстановление трех из четырех основных установок завода, составляющих около 60% его мощности. Полноценная работа будет зависеть от восстановления портов", — отмечают в Reuters.

Влияние атак на производство и экспорт

Киришский НПЗ входит в тройку крупнейших заводов РФ и имеет установленную мощность около 20-21 млн тонн нефти в год. По данным за 2024 год, завод произвел 2 млн тонн бензина, 7,1 млн тонн дизельного топлива, 6,1 млн тонн мазута и 600 тыс. тонн битума.

Украинские удары по объектам РФ уже существенно сократили экспорт нефти и производство ракет. По оценкам, почти 40% месячного производства ракет и около 45% экспорта нефти Россия потеряла из-за атак на критическую инфраструктуру и логистику.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны снова атаковали Ленинградскую область: порт Усть-Луга поврежден, смог от пожаров накрыл Санкт-Петербург.

В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.

В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

