Нефтяные порты РФ на Балтике не работают после атак дронов, - Reuters

Порты Усть-Луга и Койвисто (Приморск) на Балтийском море до сих пор не могут в полном объеме экспортировать нефть после атак беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.

"Российские НПЗ вынуждены искать альтернативные маршруты экспорта, в частности более дорогие железнодорожные перевозки к другим терминалам", - отмечают в агентстве.

Особенно осложнилась ситуация с дизельным топливом: с 22 марта его не могут отгружать через Койвисто, который был одним из главных экспортных направлений для российских нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России и Сибири.

Из-за повреждения инфраструктуры часть мазута и других нефтепродуктов пытаются перебросить в другие порты, в частности Высоцк и Тамани. Однако эти варианты имеют ограничения: меньшие мощности или более сложную логистику.

По словам трейдеров, это уже создает дополнительное давление на российскую нефтяную систему и может привести к сокращению добычи.

Финские морские власти сообщили Reuters, что поставки из Койвисто и Усть-Луги сократились до уровня "одного судна", хотя обычно речь идет о 40-50 отправках в неделю.

Удары по портам

В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря. Чаще всего упоминались порты Усть-Луга и Приморск. Однако Силы обороны пытались атаковать портовую инфраструктуру Ленинградской области и ранее.

4 января 2025 года украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Отмечается, что дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель. В частности, были поражены емкости с газовым конденсатом. В конце января стало известно, что поставки нефти через этот порт приостановились.

12 сентября беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горело как минимум одно судно.

Удары в марте 2026 года:

23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры.

В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль.

В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была повреждена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал.

В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа".

В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

