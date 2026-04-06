Силы беспилотных систем ударили по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и буровой установке "Сиваш", - Мадяр (уточнено). ВИДЕО

Силы беспилотных систем в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск и поразили буровую установку "Сиваш".

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о фрегате?

"Адмирал Григорович" - первый военный фрегат проекта "Буревестник" ВМФ РФ, носитель крылатых ракет "Калибр" (8 ракет) и ЗРК "Штиль-1" (24 ракеты).

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"Пуски ракет ПВО осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, что не помешало подцепить плавучую коросту", - пояснил Мадяр.

Детали

По его словам, операция была осуществлена "Птахами" 1 ОЦ Сил беспилотных систем, спланирована и скоординирована СБУ.

Степень повреждений устанавливается разведкой.

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Уточнение

Сначала сообщалось, что Силы беспилотных систем ударили по фрегату "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск. Впрочем, впоследствии Мадяр уточнил, что речь идет о фрегате "Адмирал Макаров".