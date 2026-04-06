В Новороссийске дроны атаковали перевалочный комплекс "Шесхарис"
В России, в Новороссийске, зафиксирована атака дронов на терминал "Шесхарис". Поступают сообщения о пожаре, падении обломков и возможных повреждениях жилых домов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В оперативном штабе Краснодарского края заявили о массированной атаке беспилотников, а также о том, что "обломки БПЛА" упали на территории двух предприятий Новороссийска. Якобы в одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация о пострадавших уточняется.
По данным OSINT-анализа телеграм-канала Astra, в Новороссийске атакован перевалочный комплекс "Шесхарис". Как сообщает телеграм-канал КиберБорошно, зафиксировано попадание по трем объектам:
- Причал №1, на нем зафиксировано наиболее масштабное возгорание из-за разлива нефти;
- Причал №2;
- Узлы СИКН и запорная арматура трубопроводной системы, которые контролируют работу нефтеналивных причалов - узловая инфраструктура, обеспечивающая коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.
Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки.
Перевалочный комплекс "Шесхарис": что известно?
Перевалочный комплекс "Шесхарис" - это один из ключевых элементов нефтяной инфраструктуры России на Черном море, расположенный в порту Новороссийска. Вот что о нем известно:
Это крупный морской нефтеналивной терминал, предназначенный для:
- приема нефти из трубопроводов;
- хранения;
- перевалки (загрузки) на танкеры для экспорта.
Входит в систему компании "Транснефть" (через "Черномортранснефть").
Фактически является конечной точкой трубопроводной сети перед морским экспортом.
