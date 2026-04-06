В Новороссийске дроны атаковали перевалочный комплекс "Шесхарис"

В России, в Новороссийске, зафиксирована атака дронов на терминал "Шесхарис". Поступают сообщения о пожаре, падении обломков и возможных повреждениях жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В оперативном штабе Краснодарского края заявили о массированной атаке беспилотников, а также о том, что "обломки БПЛА" упали на территории двух предприятий Новороссийска. Якобы в одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация о пострадавших уточняется.

По данным OSINT-анализа телеграм-канала Astra, в Новороссийске атакован перевалочный комплекс "Шесхарис". Как сообщает телеграм-канал КиберБорошно, зафиксировано попадание по трем объектам:

Причал №1, на нем зафиксировано наиболее масштабное возгорание из-за разлива нефти;

Причал №2;

Узлы СИКН и запорная арматура трубопроводной системы, которые контролируют работу нефтеналивных причалов - узловая инфраструктура, обеспечивающая коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.

Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки.

Перевалочный комплекс "Шесхарис": что известно?

Перевалочный комплекс "Шесхарис" - это один из ключевых элементов нефтяной инфраструктуры России на Черном море, расположенный в порту Новороссийска. Вот что о нем известно:

Это крупный морской нефтеналивной терминал, предназначенный для:

приема нефти из трубопроводов;

хранения;

перевалки (загрузки) на танкеры для экспорта.

Входит в систему компании "Транснефть" (через "Черномортранснефть").

Фактически является конечной точкой трубопроводной сети перед морским экспортом.

Атака на Новороссийск







