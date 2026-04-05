Дроны массированно атаковали Новгородскую область РФ: повреждены ТЭЦ и два объекта "Лукойла". ВИДЕО
В ночь на воскресенье, 5 апреля 2026 года, Новгородскую область РФ атаковали около 30 беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Глеб Никитин, сообщает Цензор.НЕТ.
Под ударом Кстовский район
По данным российской стороны, под атакой находилась промышленная зона Кстовского района.
"В результате падения обломков с последующим возгоранием повреждены два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Пожар локализован.
Повреждена ТЭЦ
Также были повреждены Новогорковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время восстанавливается энергоснабжение потребителей.
Как заверил губернатор, по предварительным данным, пострадавших нет.
Хочеться, нарешті, замість слова "пошкоджено", читати слово "знищено", але маємо те, що маємо... (
*для справки: НОРСИ має чотири колони ЕЛОУ-АВТ.
Воно ж і далі працює, тільки не таке красиве