РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14229 посетителей онлайн
Новости
7 290 21

Дроны массированно атаковали Новгородскую область РФ: повреждены ТЭЦ и два объекта "Лукойла". ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 5 апреля 2026 года, Новгородскую область РФ атаковали около 30 беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Глеб Никитин, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под ударом Кстовский район

По данным российской стороны, под атакой находилась промышленная зона Кстовского района.

"В результате падения обломков с последующим возгоранием повреждены два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Пожар локализован.

Повреждена ТЭЦ

Также были повреждены Новогорковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время восстанавливается энергоснабжение потребителей. 

Как заверил губернатор, по предварительным данным, пострадавших нет.

Автор: 

беспилотник (5004) Удары по РФ (855) Новгородская область РФ (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повторити.
показать весь комментарий
05.04.2026 09:18 Ответить
Нарешті ЗСУ поміняли тактику і здійснюють масовані нальоти на об'єкти в лаптєстані, не розпорошуючи сили. Саме так робили союзники під час Другої світової війни і саме така тактика є найбільш ефективною.
показать весь комментарий
05.04.2026 15:03 Ответить
Чекаємо кращих відео. Бо на цьому лише пошкоджений забор.
показать весь комментарий
05.04.2026 09:22 Ответить
Скоро взагалі ніяких відео не буде - інтерне то кацапам блокують!
показать весь комментарий
05.04.2026 12:30 Ответить
Від якого небо червоним світиться.
показать весь комментарий
05.04.2026 16:38 Ответить
Світає, край неба палає...
показать весь комментарий
05.04.2026 10:15 Ответить
Це "Звізда паімєні Сонце" сходить!
Просто спеціально для вас, п*дарасів" вона робить це сракою вперед...
показать весь комментарий
05.04.2026 10:20 Ответить
Яка гарна локшина на вуха тупих зебілів ! Хай вони встануть та заспівають свою улюблену пісню " Злітай у небо міндичем " !
показать весь комментарий
05.04.2026 10:31 Ответить
Шо "патєрь нєт, абломкі, задимлєніє, хлапкі, обратний рост" у нашваберних кацапов? Як завжди.
показать весь комментарий
05.04.2026 11:17 Ответить
Кабаєв це не родич жінки путіна?
показать весь комментарий
05.04.2026 13:25 Ответить
це добре
нахвуй їм єлектрика-
бумажні дадзибао Хвуйла можно використовувати
яг радянська газету Правда
замість туалетного папіру...
показать весь комментарий
05.04.2026 11:20 Ответить
"... пошкоджено ТЕЦ та два об'єкти "Лукойла".

Хочеться, нарешті, замість слова "пошкоджено", читати слово "знищено", але маємо те, що маємо... (
показать весь комментарий
05.04.2026 11:27 Ответить
"об'єкт" в данному контексті - це агрегат у конкретному виробничому процесі, всі інше обладнання якого займає доволі велику площу. Навколо однієї колони ЕЛОУ-АВТ розташовано ціле виробництво з купою обладнання, яке забезпечує технологічний процес. Ремонт пошкодженої колони потребує значних коштів і багато часу, то хай бавляться у ремонти.
*для справки: НОРСИ має чотири колони ЕЛОУ-АВТ.
показать весь комментарий
05.04.2026 14:58 Ответить
Пошкоджено і знешкоджено різні речі.
Воно ж і далі працює, тільки не таке красиве
показать весь комментарий
05.04.2026 11:57 Ответить
ні, не працює. Далі - довгий і дороговартісний ремонт.
показать весь комментарий
05.04.2026 15:00 Ответить
и чего это вдруг? Нипанятна....
показать весь комментарий
05.04.2026 12:56 Ответить
Цим "латптєногим", як в тому анегдоті, все рівно, що кулемет, що горілка - аби з ніг косило. Бачте як "балдєють".
показать весь комментарий
05.04.2026 13:24 Ответить
"Восторг" росіян від таких ударів часом радує не менше ніж сам факт
показать весь комментарий
05.04.2026 14:11 Ответить
"Внаслідок падіння уламків з подальшим загорянням пошкоджено .....



показать весь комментарий
05.04.2026 15:41 Ответить
 
 