Дроны массированно атаковали Новгородскую область РФ: повреждены ТЭЦ и два объекта "Лукойла". ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 5 апреля 2026 года, Новгородскую область РФ атаковали около 30 беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Глеб Никитин, сообщает Цензор.НЕТ.

Под ударом Кстовский район

По данным российской стороны, под атакой находилась промышленная зона Кстовского района.

"В результате падения обломков с последующим возгоранием повреждены два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Пожар локализован.

Повреждена ТЭЦ

Также были повреждены Новогорковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время восстанавливается энергоснабжение потребителей.

Как заверил губернатор, по предварительным данным, пострадавших нет.

