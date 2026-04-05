Дрони масовано атакували Новгородську область РФ: пошкоджено ТЕЦ та два об’єкти "Лукойла". ВIДЕО
У ніч проти неділі, 5 квітня 2026 року, Новгородську область РФ атакували близько 30 безпілотників.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Гліб Нікітін, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом Кстовський район
За даними російської сторони, під атакою перебувала промислова зона Кстовського району.
"Внаслідок падіння уламків з подальшим загорянням пошкоджено два об’єкти ТОВ "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез". Пожежу локалізовано.
Пошкоджено ТЕЦ
Також зазнали пошкоджень Новогорьковська ТЕЦ та кілька житлових будинків і присадибних ділянок. Наразі відновлюється енергопостачання споживачів.
Як запевнив губернатор, за попередніми даними, постраждалих немає.
Топ коментарі
+10 liwimta
показати весь коментар05.04.2026 09:18 Відповісти Посилання
+5 Iryna LIV #303361
показати весь коментар05.04.2026 09:22 Відповісти Посилання
+3 петро удеч #477971
показати весь коментар05.04.2026 10:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль