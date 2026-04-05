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Новини
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Дрони масовано атакували Новгородську область РФ: пошкоджено ТЕЦ та два об’єкти "Лукойла". ВIДЕО

У ніч проти неділі, 5 квітня 2026 року, Новгородську область РФ атакували близько 30 безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Гліб Нікітін, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом Кстовський район

За даними російської сторони, під атакою перебувала промислова зона Кстовського району.

"Внаслідок падіння уламків з подальшим загорянням пошкоджено два об’єкти ТОВ "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез". Пожежу локалізовано.

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Пошкоджено ТЕЦ

Також зазнали пошкоджень Новогорьковська ТЕЦ та кілька житлових будинків і присадибних ділянок. Наразі відновлюється енергопостачання споживачів. 

Як запевнив губернатор, за попередніми даними, постраждалих немає.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) Удари по РФ (1113) Новгородська область РФ (4)
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Топ коментарі
+10
Повторити.
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05.04.2026 09:18 Відповісти
+5
Чекаємо кращих відео. Бо на цьому лише пошкоджений забор.
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05.04.2026 09:22 Відповісти
+3
Світає, край неба палає...
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05.04.2026 10:15 Відповісти

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