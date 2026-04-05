Беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ: поврежден нефтепровод в порту Приморск

В ночь на воскресенье, 5 апреля 2026 года, беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Дрозденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

По его словам, зафиксировано падение обломков в нескольких местах на территории области.

Он утверждает, что российская ПВО якобы сбила 19 БПЛА.

Однако, есть и последствия — обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, продолжается контролируемое выгорание из трубы. Пострадавших, как уверяет губернатор, нет.

Более подробной информации на данный момент нет.

Удары по портам

В марте 2026 года сообщалось о серии атак на портовую инфраструктуру Ленинградской области РФ, в частности в районе Балтийского моря. Чаще всего упоминались порты Усть-Луга и Приморск. Однако Силы обороны пытались атаковать портовую инфраструктуру Ленинградской области и ранее.

4 января 2025 года украинские дроны пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Отмечается, что дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель. В частности, были поражены емкости с газовым конденсатом. В конце января стало известно, что поставки нефти через этот порт приостановились.

12 сентября беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск", горело как минимум одно судно.

Удары в марте 2026 года:

23 марта в Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура. В результате атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к пожару. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры.

В ночь на среду, 25 марта, территорию Ленинградской области РФ снова атаковали беспилотники. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга. По данным соцсетей, предположительно, был поврежден корабль.

В ночь на пятницу, 27 марта, Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников — уже третьей подряд. Сообщалось о взрывах и пожарах в районе портов Приморск и Усть-Луга. Вероятно, была повреждена портовая инфраструктура. Впоследствии стало известно, что полностью сгорел один нефтеналивной причал.

В ночь на воскресенье, 29 марта, беспилотники снова атаковали Ленинградскую область РФ. Порт Усть-Луга получил новые повреждения, возник пожар. В СБУ отметили, что удар был нанесен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа".

В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга снова подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

