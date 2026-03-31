Ленинградскую область седьмой день атакуют дроны: под ударом снова порт Усть-Луга
В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга вновь подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ
По словам местных жителей, взрывы и интенсивную стрельбу было слышно в районе Усть-Луги, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах. Российские власти заявили о сбивании над портом якобы 20 беспилотников
Губернатор Ленинградской области заявил, что отражение воздушной атаки продолжалось и после первых сообщений об инциденте.
Ранее в регионе объявляли об опасности БПЛА, в частности для Лужского, Киришского и Тосненского районов.
Также местные власти предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета — в частности, о снижении скорости связи на фоне угрозы атак.
Предыдущие удары
На фоне предыдущих атак в районе порта, по сообщениям, продолжается тление после предыдущих поражений, что свидетельствует о повторном воздействии на объект инфраструктуры.
- Ранее сообщалось, что дроны снова атаковали Ленинградскую область: порт Усть-Луга поврежден, дым от пожаров накрыл Санкт-Петербург.
- В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
- В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
- В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.
"У 2024 році (особливо навесні) у західних ЗМІ (Financial Times, Washington Post) активно обговорювалося, що Білий дім закликав Київ припинити удари по російським НПЗ.
Основним побоюванням було зростання світових цін на нафту напередодні президентських виборів у США.
Також Вашингтон побоювався «неконтрольованої ескалації» і ударів по енергетичній інфраструктурі, важливій для Заходу (наприклад, по Каспійському трубопровідному консорціуму, через який йде нафта з Казахстану).
Публічно офіційні особи США (Ентоні Блінкен, Ллойд Остін) заявляли, що США «не заохочують та не підтримують» удари України всередині території росії, наголошуючи, що Київ має фокусуватися на військових цілях.
З поверненням Трампа до Білого дому риторика стала жорсткішою щодо захисту конкретних економічних інтересів США.
У лютому 2026 року Сполучені Штати оголосили Україні демарш через удари по російському чорноморському порту в Новоросійську.
Адміністрація Трампа заявила, що ці атаки торкнулися американських інвестицій (зокрема, компанії Chevron і ExxonMobil, які працюють у Казахстані і використовують інфраструктуру в цьому регіоні).
На відміну від адміністрації Байдена, команда Трампа наголошувала не на «світових цінах» або «ескалації» взагалі, а на прямому захисті корпоративних інтересів США. При цьому українські дипломати наголошували на тому, що Вашингтон не вимагав повного припинення ударів по енергетиці рф, а просив уникати об'єктів, де є американська частка.
А тепер увагв:
За повідомленнями ЗМІ, росія та США ведуть таємні переговори, що включають питання бізнесу та спільного використання ресурсів. Обговорення активізувалися до кінця 2025 року. При цьому сторони обговорюють угоди в енергетичній та видобувній галузях, а також нормалізацію економічних відносин.
Удари України по російських стратегічних об'єктах завдають Москві серйозної економічної шкоди.
Зрештою, росія може бути зацікавлена у продажу частки в цих активах Сполученим Штатам, оскільки це єдиний спосіб гарантувати їхню безпеку."
Нема поняття "наївся"!
Десь була інфа, що американці суворо вказали ЛІДОРУ особо не чіпати Новоросійськ, бо через нього йде експорт казахської нафти, а в нафтодобуванні Казахстана є великі американські інвестиції.
Ця війна часом такою каламутною здається.
Мабуть, якби ЛІДОР не всунув свою пику в угорські вибори, то й Дружба досить працювала?!