Ленинградскую область седьмой день атакуют дроны: под ударом снова порт Усть-Луга

Массированная атака БПЛА на Усть-Лугу: что известно о ночных взрывах

В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга вновь подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

По словам местных жителей, взрывы и интенсивную стрельбу было слышно в районе Усть-Луги, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах. Российские власти заявили о сбивании над портом якобы 20 беспилотников

Губернатор Ленинградской области заявил, что отражение воздушной атаки продолжалось и после первых сообщений об инциденте.

Ранее в регионе объявляли об опасности БПЛА, в частности для Лужского, Киришского и Тосненского районов.

Также местные власти предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета — в частности, о снижении скорости связи на фоне угрозы атак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары по инфраструктуре в Ленинградской области снизили экспорт нефти РФ, — Минобороны

Предыдущие удары

На фоне предыдущих атак в районе порта, по сообщениям, продолжается тление после предыдущих поражений, что свидетельствует о повторном воздействии на объект инфраструктуры.

  • Ранее сообщалось, что дроны снова атаковали Ленинградскую область: порт Усть-Луга поврежден, дым от пожаров накрыл Санкт-Петербург.
  • В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
  • В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
  • В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

Кацапам просто х*йово, коли комусь добре без них...
Добре. Щоб камня на камні.
В Таллинне почти всё спокойно ☺️
А Талін тут до чого? Яким він боком до обісраних кацапів?
кацапи кажуть що це їхнє місто бо там колись з 1940 року ригав і срав вічно п'яний черводупий комуно-нацист кацапо-совок що окупував країни Балтії, половину Польщі, частину Молдови, Фінляндії згідно пакту "молотова-ребінтропа" !!!
Так їхня країна зʼявилась у 1991 році. Яка ***** лаптям різниця хто там де ригав в до 1991?
Кацапам просто х*йово, коли комусь добре без них...
Добре. Щоб камня на камні.
Псковська НР воює з СанктЛенінбургською НР
Красавчики, треба рубати щупальця отих Гандорусів!
@ (в перекладі):

"У 2024 році (особливо навесні) у західних ЗМІ (Financial Times, Washington Post) активно обговорювалося, що Білий дім закликав Київ припинити удари по російським НПЗ.
Основним побоюванням було зростання світових цін на нафту напередодні президентських виборів у США.
Також Вашингтон побоювався «неконтрольованої ескалації» і ударів по енергетичній інфраструктурі, важливій для Заходу (наприклад, по Каспійському трубопровідному консорціуму, через який йде нафта з Казахстану).
Публічно офіційні особи США (Ентоні Блінкен, Ллойд Остін) заявляли, що США «не заохочують та не підтримують» удари України всередині території росії, наголошуючи, що Київ має фокусуватися на військових цілях.

З поверненням Трампа до Білого дому риторика стала жорсткішою щодо захисту конкретних економічних інтересів США.

У лютому 2026 року Сполучені Штати оголосили Україні демарш через удари по російському чорноморському порту в Новоросійську.
Адміністрація Трампа заявила, що ці атаки торкнулися американських інвестицій (зокрема, компанії Chevron і ExxonMobil, які працюють у Казахстані і використовують інфраструктуру в цьому регіоні).
На відміну від адміністрації Байдена, команда Трампа наголошувала не на «світових цінах» або «ескалації» взагалі, а на прямому захисті корпоративних інтересів США. При цьому українські дипломати наголошували на тому, що Вашингтон не вимагав повного припинення ударів по енергетиці рф, а просив уникати об'єктів, де є американська частка.

А тепер увагв:
За повідомленнями ЗМІ, росія та США ведуть таємні переговори, що включають питання бізнесу та спільного використання ресурсів. Обговорення активізувалися до кінця 2025 року. При цьому сторони обговорюють угоди в енергетичній та видобувній галузях, а також нормалізацію економічних відносин.
Удари України по російських стратегічних об'єктах завдають Москві серйозної економічної шкоди.
Зрештою, росія може бути зацікавлена ​​у продажу частки в цих активах Сполученим Штатам, оскільки це єдиний спосіб гарантувати їхню безпеку."
Цікаво, а чого по терміналам Новоросійську не луплять так інтенсивно, як по УстьЛузі?

Десь була інфа, що американці суворо вказали ЛІДОРУ особо не чіпати Новоросійськ, бо через нього йде експорт казахської нафти, а в нафтодобуванні Казахстана є великі американські інвестиції.

Ця війна часом такою каламутною здається.

Мабуть, якби ЛІДОР не всунув свою пику в угорські вибори, то й Дружба досить працювала?!
Так офіційно взагалі ніякої війни немає, при чому взагалі, і ні в яких країнах.
Ну, це ж не мАцква, його можна.
