Ленинградскую область седьмой день атакуют дроны: под ударом снова порт Усть-Луга

В ночь на 31 марта российский порт Усть-Луга вновь подвергся атаке беспилотников. Это уже третий удар по объекту за месяц и седьмой день подряд атак в Ленинградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ

По словам местных жителей, взрывы и интенсивную стрельбу было слышно в районе Усть-Луги, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах. Российские власти заявили о сбивании над портом якобы 20 беспилотников

Губернатор Ленинградской области заявил, что отражение воздушной атаки продолжалось и после первых сообщений об инциденте.

Ранее в регионе объявляли об опасности БПЛА, в частности для Лужского, Киришского и Тосненского районов.

Также местные власти предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета — в частности, о снижении скорости связи на фоне угрозы атак.

Предыдущие удары

На фоне предыдущих атак в районе порта, по сообщениям, продолжается тление после предыдущих поражений, что свидетельствует о повторном воздействии на объект инфраструктуры.