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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Ленінградську область сьомий день атакують дрони: під ударом знову порт Усть-Луга

Масована атака БпЛА на Усть-Лугу: що відомо про нічні вибухи

У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

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За словами місцевих, вибухи та інтенсивну стрілянину було чути в районі Усть-Луги, а також у Киришському, Лузькому і Тосненському районах. Російська влада за вила про збиття над портом нібито 20 безпілотників

Губернатор Ленінградської області заявив, що відбиття повітряної атаки тривало й після перших повідомлень про інцидент.

Раніше в регіоні оголошували небезпеку БпЛА, зокрема для Лузького, Киришського та Тосненського районів.

Також місцева влада попереджала про можливі перебої в роботі мобільного інтернету — зокрема про зниження швидкості зв’язку на тлі загрози атак.

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Попередні удари

На тлі попередніх атак у районі порту, за повідомленнями, триває тління після попередніх уражень, що свідчить про повторний вплив на об’єкт інфраструктури.

  • Раніше повідомлялося, що дрони знову атакували Ленінградську область: порт Усть-Луга пошкоджено, смог від пожеж накрив Санкт-Петербург.
  • У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.
  • У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.
  • У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.

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Ленінградська область (53) Удари по РФ (1102)
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Топ коментарі
+13
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31.03.2026 07:50 Відповісти
+6
Добре. Щоб камня на камні.
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31.03.2026 08:01 Відповісти
+6
Кацапам просто х*йово, коли комусь добре без них...
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31.03.2026 08:35 Відповісти

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