Ленінградську область сьомий день атакують дрони: під ударом знову порт Усть-Луга
У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ
За словами місцевих, вибухи та інтенсивну стрілянину було чути в районі Усть-Луги, а також у Киришському, Лузькому і Тосненському районах. Російська влада за вила про збиття над портом нібито 20 безпілотників
Губернатор Ленінградської області заявив, що відбиття повітряної атаки тривало й після перших повідомлень про інцидент.
Раніше в регіоні оголошували небезпеку БпЛА, зокрема для Лузького, Киришського та Тосненського районів.
Також місцева влада попереджала про можливі перебої в роботі мобільного інтернету — зокрема про зниження швидкості зв’язку на тлі загрози атак.
Попередні удари
На тлі попередніх атак у районі порту, за повідомленнями, триває тління після попередніх уражень, що свідчить про повторний вплив на об’єкт інфраструктури.
- Раніше повідомлялося, що дрони знову атакували Ленінградську область: порт Усть-Луга пошкоджено, смог від пожеж накрив Санкт-Петербург.
- У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.
- У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.
- У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.
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