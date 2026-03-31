Ленінградську область сьомий день атакують дрони: під ударом знову порт Усть-Луга

У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

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За словами місцевих, вибухи та інтенсивну стрілянину було чути в районі Усть-Луги, а також у Киришському, Лузькому і Тосненському районах. Російська влада за вила про збиття над портом нібито 20 безпілотників

Губернатор Ленінградської області заявив, що відбиття повітряної атаки тривало й після перших повідомлень про інцидент.

Раніше в регіоні оголошували небезпеку БпЛА, зокрема для Лузького, Киришського та Тосненського районів.

Також місцева влада попереджала про можливі перебої в роботі мобільного інтернету — зокрема про зниження швидкості зв’язку на тлі загрози атак.

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На тлі попередніх атак у районі порту, за повідомленнями, триває тління після попередніх уражень, що свідчить про повторний вплив на об’єкт інфраструктури.