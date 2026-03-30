Удари по інфраструктурі в Ленінградській області знизили експорт нафти РФ, - Міноборони
Атаки на заводи й порти в Ленінградській області суттєво обмежили експорт нафти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.
"Сили оборони України упродовж минулого тижня завдали комплексних високоточних ударів по інфраструктурі в Ленінградській області РФ, яка забезпечує фінансування воєнної машини агресора. Завдяки ураженню російських портів на Балтиці заблоковано значну частину нафтового експорту РФ", - ідеться у повідомленні.
Що уразили українські дрони?
26 березня дрони уразили установки первинної переробки нафти та два великих резервуари нафтопереробного заводу "КІНЕФ" у місті Кіріші. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яку не могли приборкати кілька годин.
У міноборони зазначили, що цей НПЗ входить до трійки найбільших заводів Росії. Його потужність – близько 21 млн тонн нафти на рік (це понад 6% усієї переробки РФ).
"Ураження установок первинної переробки – це постріл у "серце" заводу. Без них подальший технологічний ланцюжок зупиняється. Це не лише зрив експорту нафти, а й прямий удар по забезпеченню пальним (дизель, авіагас) угруповання військ РФ", - зазначили у Міноборони.
24 березня Сили оборони уразили резервуарний парк та стендери – спеціальні механічні "руки" для перекачування палива на танкери на заводі "НОВАТЕК-Усть-Луга". Українські дрони подолали 900 кілометрів до цілі.
У ніч проти 29 березня було завдано ще одного удару по цьому заводу. Внаслідок атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.
Усть-Луга – найбільший російський порт на Балтійському морі. Він є однією з головних точок, через які Росія експортує сиру нафту й нафтопродуктів, зокрема і з використанням суден "тіньового флоту".
Минулого року Росія експортувала понад 30 млн метричних тонн нафтопродуктів через порт Усть-Луга.
Завод "НОВАТЕК-Усть-Луга" переробляє стабільний газовий конденсат у продукти з високою доданою вартістю (нафту, керосин, дизель), які йдуть на продаж за кордон.
"Пошкодження стендерів критично сповільнює або повністю зупиняє відвантаження палива на експорт. Це прямі втрати росії у валютній виручці, яка йде на фінансування війни", - розповіли у Міноборони України.
22 і 23 березня Сили оборони України уразили нафтоналивну інфраструктуру та парк зберігання нафти на терміналі "Транснефть – порт Приморськ". Зафіксовано сильне задимлення та пожежу.
"Це найбільший порт на Балтиці для експорту сирої нафти. Через нього проходить до 60 млн тонн сировини на рік.
Системні удари по таких терміналах змушують танкери простоювати в очікуванні, підвищують вартість страхування суден і змушують РФ шукати складні та дорогі шляхи обходу пошкоджених вузлів", - пояснили у Міноборони.
25 березня уражено патрульний криголам "Пурга" (проєкт 23550) на Виборгському суднобудівному заводі.
"Це не просто криголам, а гібридний військовий корабель. Він озброєний артилерією та може нести контейнери з ракетами "Калібр" або "Уран". Його готували для Берегової охорони ФСБ.
Будівництво та ремонт суден такого класу триває роками. Виведення з ладу "Пурги" безпосередньо в доці – це болючий удар по амбіціях рф контролювати арктичні та балтійські кордони", - повідомили в Міноборони.
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