Удари по інфраструктурі в Ленінградській області знизили експорт нафти РФ, - Міноборони

Атаки на заводи й порти в Ленінградській області суттєво обмежили експорт нафти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

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"Сили оборони України упродовж минулого тижня завдали комплексних високоточних ударів по інфраструктурі в Ленінградській області РФ, яка забезпечує фінансування воєнної машини агресора. Завдяки ураженню російських портів на Балтиці заблоковано значну частину нафтового експорту РФ", - ідеться у повідомленні.

Що уразили українські дрони?

26 березня дрони уразили установки первинної переробки нафти та два великих резервуари нафтопереробного заводу "КІНЕФ" у місті Кіріші. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яку не могли приборкати кілька годин.

У міноборони зазначили, що цей НПЗ входить до трійки найбільших заводів Росії. Його потужність – близько 21 млн тонн нафти на рік (це понад 6% усієї переробки РФ).

"Ураження установок первинної переробки – це постріл у "серце" заводу. Без них подальший технологічний ланцюжок зупиняється. Це не лише зрив експорту нафти, а й прямий удар по забезпеченню пальним (дизель, авіагас) угруповання військ РФ", - зазначили у Міноборони.

24 березня Сили оборони уразили резервуарний парк та стендери – спеціальні механічні "руки" для перекачування палива на танкери на заводі "НОВАТЕК-Усть-Луга". Українські дрони подолали 900 кілометрів до цілі.

У ніч проти 29 березня було завдано ще одного удару по цьому заводу. Внаслідок атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

Усть-Луга – найбільший російський порт на Балтійському морі. Він є однією з головних точок, через які Росія експортує сиру нафту й нафтопродуктів, зокрема і з використанням суден "тіньового флоту".

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Минулого року Росія експортувала понад 30 млн метричних тонн нафтопродуктів через порт Усть-Луга.

Завод "НОВАТЕК-Усть-Луга" переробляє стабільний газовий конденсат у продукти з високою доданою вартістю (нафту, керосин, дизель), які йдуть на продаж за кордон.

"Пошкодження стендерів критично сповільнює або повністю зупиняє відвантаження палива на експорт. Це прямі втрати росії у валютній виручці, яка йде на фінансування війни", - розповіли у Міноборони України.

22 і 23 березня Сили оборони України уразили нафтоналивну інфраструктуру та парк зберігання нафти на терміналі "Транснефть – порт Приморськ". Зафіксовано сильне задимлення та пожежу.

"Це найбільший порт на Балтиці для експорту сирої нафти. Через нього проходить до 60 млн тонн сировини на рік.

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Системні удари по таких терміналах змушують танкери простоювати в очікуванні, підвищують вартість страхування суден і змушують РФ шукати складні та дорогі шляхи обходу пошкоджених вузлів", - пояснили у Міноборони.

25 березня уражено патрульний криголам "Пурга" (проєкт 23550) на Виборгському суднобудівному заводі.

"Це не просто криголам, а гібридний військовий корабель. Він озброєний артилерією та може нести контейнери з ракетами "Калібр" або "Уран". Його готували для Берегової охорони ФСБ.

Будівництво та ремонт суден такого класу триває роками. Виведення з ладу "Пурги" безпосередньо в доці – це болючий удар по амбіціях рф контролювати арктичні та балтійські кордони", - повідомили в Міноборони.