Удары по инфраструктуре в Ленинградской области снизили экспорт нефти РФ, - Минобороны

Атаки на заводы и порты в Ленинградской области существенно ограничили экспорт нефти из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Силы обороны Украины на протяжении прошлой недели нанесли комплексные высокоточные удары по инфраструктуре в Ленинградской области РФ, которая обеспечивает финансирование военной машины агрессора. Благодаря поражению российских портов на Балтике заблокирована значительная часть нефтяного экспорта РФ", — говорится в сообщении.

Что поразили украинские дроны?

26 марта дроны поразили установки первичной переработки нефти и два больших резервуара нефтеперерабатывающего завода "КИНЕФ" в городе Кириши. На предприятии вспыхнул масштабный пожар, который не могли потушить несколько часов.

В Минобороны отметили, что этот НПЗ входит в тройку крупнейших заводов России. Его мощность – около 21 млн тонн нефти в год (это более 6% всей переработки РФ).

"Поражение установок первичной переработки — это выстрел в "сердце" завода. Без них дальнейшая технологическая цепочка останавливается. Это не только срыв экспорта нефти, но и прямой удар по обеспечению топливом (дизель, авиагас) группировки войск РФ", — отметили в Минобороны.

24 марта Силы обороны поразили резервуарный парк и стендеры – специальные механические "руки" для перекачки топлива на танкеры на заводе "НОВАТЭК-Усть-Луга". Украинские дроны преодолели 900 километров до цели.

В ночь на 29 марта был нанесен еще один удар по этому заводу. В результате атаки зафиксированы серьезные повреждения и пожар.

Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море. Он является одной из главных точек, через которые Россия экспортирует сырую нефть и нефтепродукты, в том числе с использованием судов "теневого флота".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали химзавод в Тольятти: город накрыл густой дым. ФОТО

В прошлом году Россия экспортировала более 30 млн метрических тонн нефтепродуктов через порт Усть-Луга.

Завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" перерабатывает стабильный газовый конденсат в продукты с высокой добавленной стоимостью (нефть, керосин, дизель), которые идут на продажу за границу.

"Повреждение стендеров критически замедляет или полностью останавливает отгрузку топлива на экспорт. Это прямые потери России в валютной выручке, которая идет на финансирование войны", — сообщили в Минобороны Украины.

22 и 23 марта Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеналивной инфраструктуре и нефтехранилищу на терминале "Транснефть – порт Приморск". Зафиксировано сильное задымление и пожар.

"Это крупнейший порт на Балтике для экспорта сырой нефти. Через него проходит до 60 млн тонн сырья в год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удар по российским РЛС и военной инфраструктуре на ВОТ Украины, - Генштаб

Системные удары по таким терминалам заставляют танкеры простаивать в ожидании, повышают стоимость страхования судов и вынуждают РФ искать сложные и дорогостоящие пути обхода поврежденных узлов", — пояснили в Минобороны.

25 марта был поражен патрульный ледокол "Пурга" (проект 23550) на Выборгском судостроительном заводе.

"Это не просто ледокол, а гибридный военный корабль. Он вооружен артиллерией и может нести контейнеры с ракетами "Калибр" или "Уран". Его готовили для Береговой охраны ФСБ.

Строительство и ремонт судов такого класса длится годами. Вывод из строя "Пурга" непосредственно в доке – это болезненный удар по амбициям РФ контролировать арктические и балтийские границы", – сообщили в Минобороны.