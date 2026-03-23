СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу Приморск в Балтийском море: горят резервуары с нефтью. ВИДЕО

СБУ совместно с Силами обороны нанесла удар по нефтетерминалу порта Приморск — ключевому экспортному хабу РФ на Балтийском море.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.

Детали

Как отмечается, этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны (СБС, ССО, ГУР и ГПСУ) устроили "взрыв" на нефтяном терминале порта Приморск в Ленинградской области. Это крупнейший нефтяной порт РФ на Балтийском море и ключевой экспортный хаб. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот".

Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 млн тонн нефти.

Горят резервуары с нефтью

После атаки на территории нефтетерминала начался пожар. Горят резервуары с нефтью и нефтепродуктами. Попадание и возгорание подтвердили местные власти, которые в настоящее время проводят эвакуацию персонала.

Читайте также: РФ приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу после атаки БПЛА, - Reuters

"Каждый проданный баррель российской нефти - это средства, которые идут на войну против Украины. Поэтому СБУ продолжает систематическую работу, чтобы уменьшить эти поступления. Такие спецоперации будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства", - сообщил информированный источник в СБУ.

атака на порт в Ленинградской области
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил информацию и заявил, что поражены нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и НПЗ в Уфе.

Читайте также: В Саратовской области РФ прогремели взрывы: возник пожар на НПЗ

Круто! Та вже є набагато більше відео.
23.03.2026 12:42 Ответить
гарна робота, продовжуйте і незабаром побачимо як російська бензоколонка загнеться!
23.03.2026 12:46 Ответить
Бензоколонка поступово перетворюється в запальничку.
23.03.2026 13:01 Ответить
чекаємо заяву
трампОНА
що це воно
так вводить санкціі проти москалів
23.03.2026 13:06 Ответить
Як резервуари впливають на перекачування нафти до танкерів, коли не уражені ключові вузли для перекачування, таке собі ...
23.03.2026 13:06 Ответить
Наслідки для окупантів-московитів, які «палітікай нє інтєрєсуються»!!!
Це для них пожежонебезпечно, пливти по політиці, як гімно по воді!!
Бо тоді, московіти просто тонуть, як сказав ****** про АПЛ «курск» та РК «мацква»…
23.03.2026 13:09 Ответить
ВСЁ сжечь к Бениной маме на тех вонючих болотах во славу великой УКРАИНЫ!!!
23.03.2026 13:27 Ответить
Гарні санкції.
23.03.2026 13:44 Ответить
 
 