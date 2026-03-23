СБУ та Сили оборони уразили нафтовий термінал Приморськ у Балтійському морі: палають резервуари з нафтою. ВIДЕО
СБУ разом із Силами оборони уразила нафтотермінал порту Приморськ - ключовий експортний хаб РФ на Балтійському морі.
Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в СБУ.
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Як зазначається, цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони (СБС, ССО, ГУР та ДПСУ) влаштували "бавовну" на нафтовому терміналі порту Приморськ у Ленінградській області. Це найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот".
Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 млн тонн нафти.
Палають резервуари з нафтою
Після атаки на території нафтотерміналу почалася пожежа. Палають резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Влучання та займання підтвердила місцева влада, яка наразі проводить евакуацію персоналу.
"Кожен проданий барель російської нафти - це кошти, які йдуть на війну проти України. Тому СБУ продовжує систематичну роботу, щоб зменшити ці надходження. Такі спецоперації триватимуть доти, поки росія не припинить агресію проти нашої держави", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.
- Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.
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