СБУ та Сили оборони уразили нафтовий термінал Приморськ у Балтійському морі: палають резервуари з нафтою. ВIДЕО

СБУ разом із Силами оборони уразила нафтотермінал порту Приморськ - ключовий експортний хаб РФ на Балтійському морі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в СБУ.

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Деталі

Як зазначається, цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони (СБС, ССО, ГУР та ДПСУ) влаштували "бавовну" на нафтовому терміналі порту Приморськ у Ленінградській області. Це найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот".

Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 млн тонн нафти.

Палають резервуари з нафтою

Після атаки на території нафтотерміналу почалася пожежа. Палають резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Влучання та займання підтвердила місцева влада, яка наразі проводить евакуацію персоналу.

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"Кожен проданий барель російської нафти - це кошти, які йдуть на війну проти України. Тому СБУ продовжує систематичну роботу, щоб зменшити ці надходження. Такі спецоперації триватимуть доти, поки росія не припинить агресію проти нашої держави", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.





Що передувало?

Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.

Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.

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