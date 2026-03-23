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Новини Атака дронів на регіони РФ
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СБУ та Сили оборони уразили нафтовий термінал Приморськ у Балтійському морі: палають резервуари з нафтою. ВIДЕО

СБУ разом із Силами оборони уразила нафтотермінал порту Приморськ - ключовий експортний хаб РФ на Балтійському морі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в СБУ.

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Деталі

Як зазначається, цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони (СБС, ССО, ГУР та ДПСУ) влаштували "бавовну" на нафтовому терміналі порту Приморськ у Ленінградській області. Це найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот".

Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 млн тонн нафти.

Палають резервуари з нафтою

Після атаки на території нафтотерміналу почалася пожежа. Палають резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Влучання та займання підтвердила місцева влада, яка наразі проводить евакуацію персоналу.

Також читайте: РФ зупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу після атаки БпЛА, - Reuters

"Кожен проданий барель російської нафти - це кошти, які йдуть на війну проти України. Тому СБУ продовжує систематичну роботу, щоб зменшити ці надходження. Такі спецоперації триватимуть доти, поки росія не припинить агресію проти нашої держави", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

атака на порт в ленінградській області
атака на порт в ленінградській області

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.
  • Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.

Також читайте: У Саратовській області РФ пролунали вибухи: виникла пожежа на НПЗ

Автор: 

Ленінградська область (50) СБУ (14012) Удари по РФ (1069)
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Топ коментарі
+12
гарна робота, продовжуйте і незабаром побачимо як російська бензоколонка загнеться!
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23.03.2026 12:46 Відповісти
+10
Гарні санкції.
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23.03.2026 13:44 Відповісти
+9
Бензоколонка поступово перетворюється в запальничку.
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23.03.2026 13:01 Відповісти

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