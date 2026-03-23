РФ зупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу після атаки БпЛА, - Reuters

Після атаки дронів Росія призупинила перевалку нафти в портах Приморськ і Усть-Луга Ленінградської області. Два ключові термінали в Балтійському морі тимчасово не працюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на два галузеві джерела.

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Призупинення роботи російських портів на Балтійському морі на тлі атаки безпілотників може посилити глобальний дефіцит нафти, який вже загострився через блокування Ормузької протоки Іраном.

Попри заяви та погрози з боку США, протока залишається закритою для судноплавства.

У порт Приморську внаслідок атаки дронів виникла масштабна пожежа. Наразі інформація про можливі пошкодження в порт Усть-Луга уточнюється.

Що передувало?

У Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої сталася пожежа в порту Приморська та пошкоджено інфраструктуру.

За даними Генштабу ЗСУ, на території порту уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта.

Порти Приморськ і Усть-Луга Ленінградської області: що відомо?

Порт Приморськ - один із найбільших нафтових портів Росії на Балтійському морі. Через нього проходить до 60 млн тонн нафти на рік. Це основний канал експорту російської нафти марки Urals на Захід.

Порт Усть-Луга - один із найбільших портових хабів РФ (нафта, газ, вугілля, добрива). Побудований після розпаду СРСР для переорієнтації експорту з Балтії. Ключовий для експорту енергоносіїв і роботи трубопроводів.

Приморськ і Усть-Луга — це ключові нафтові "ворота" Росії в Європу.

Вони регулярно стають цілями атак, бо: мають високу економічну цінність впливають на експорт і доходи РФ



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