РФ приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу после атаки БПЛА, - Reuters
После атаки дронов Россия приостановила перевалку нефти в портах Приморск и Усть-Луга Ленинградской области. Два ключевых терминала в Балтийском море временно не работают.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.
Приостановка работы российских портов на Балтийском море на фоне атаки беспилотников может усугубить глобальный дефицит нефти, который уже обострился из-за блокирования Ормузского пролива Ираном.
Несмотря на заявления и угрозы со стороны США, пролив остается закрытым для судоходства.
В порту Приморска в результате атаки дронов возник масштабный пожар. В настоящее время информация о возможных повреждениях в порту Усть-Луга уточняется.
Что предшествовало?
В Ленинградской области России сообщили о масштабной атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар в порту Приморска и была повреждена инфраструктура.
По данным Генштаба ВСУ, на территории порта пострадали как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.
Порты Приморск и Усть-Луга Ленинградской области: что известно?
Порт Приморск - один из крупнейших нефтяных портов России на Балтийском море.Через него проходит до 60 млн тонн нефти в год. Это основной канал экспорта российской нефти марки Urals на Запад.
Порт Усть-Луга - один из крупнейших портовых хабов РФ (нефть, газ, уголь, удобрения).Построен после распада СССР для переориентации экспорта из Прибалтики. Ключевой для экспорта энергоносителей и работы трубопроводов.
Приморск и Усть-Луга — это ключевые нефтяные "ворота" России в Европу.
- Они регулярно становятся целями атак, потому что:
- имеют высокую экономическую ценность
- влияют на экспорт и доходы РФ
