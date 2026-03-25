Российский боевой ледокол "Пурга" поражен в Ленинградской области, - Генштаб ВСУ

В ночь на 25 марта силы обороны на Виборгском судостроительном заводе нанесли удар по кораблю российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.



Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля", — отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте: К 2038 году Париж построит новый авианосец "Свободная Франция"

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников на Ленинградскую область в порту Выборга, вероятно, получил повреждения корабль.

Читайте: Выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин", повреждено судно "Авангард", — ГУР