Российский боевой ледокол "Пурга" поражен в Ленинградской области, - Генштаб ВСУ
В ночь на 25 марта силы обороны на Виборгском судостроительном заводе нанесли удар по кораблю российских оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.
Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля", — отметили в Генштабе ВСУ.
Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников на Ленинградскую область в порту Выборга, вероятно, получил повреждения корабль.
"Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несёт иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил." (с)