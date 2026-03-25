Російський бойовий криголам "Пурга" уражено в Ленінградській області, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони у ніч на 25 березня на Виборзькому суднобудівному заводі уразили корабель російський окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації.
Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля", - зазначили в Генштабі ЗСУ.
Раніше повідомлялось, що після атаки безпілотників на Ленінградську область у порту Виборг, ймовірно, зазнав пошкодження корабель.
Топ коментарі
+16 олег иванов #434516
показати весь коментар25.03.2026 12:09 Відповісти Посилання
+8 Spirit #618058
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+5 walshebneg
показати весь коментар25.03.2026 13:11 Відповісти Посилання
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