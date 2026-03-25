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Російський бойовий криголам "Пурга" уражено в Ленінградській області, - Генштаб ЗСУ

Уражено російський криголам Пурга у Ленінградській області

Сили оборони у ніч на 25 березня на Виборзькому суднобудівному заводі уразили корабель російський окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації.

Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

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Раніше повідомлялось, що після атаки безпілотників на Ленінградську область у порту Виборг, ймовірно, зазнав пошкодження корабель.

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Автор: 

корабель (1671) росія (70652)
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Топ коментарі
+16
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25.03.2026 12:09 Відповісти
+8
Реально навіть і не знав що у кацапських підарасів є бойовий криголам(?;?!!). Ох і збоченці. Тут ГУР респект без питань.👍
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25.03.2026 12:15 Відповісти
+5
Viipuri
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25.03.2026 13:11 Відповісти

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