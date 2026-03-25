Російський бойовий криголам "Пурга" уражено в Ленінградській області, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони у ніч на 25 березня на Виборзькому суднобудівному заводі уразили корабель російський окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації.



Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Читайте: До 2038 року Париж побудує новий авіаносець "Вільна Франція"

Раніше повідомлялось, що після атаки безпілотників на Ленінградську область у порту Виборг, ймовірно, зазнав пошкодження корабель.

Читайте: Виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін", пошкоджено судно "Авангард", - ГУР