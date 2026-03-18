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До 2038 року Париж побудує новий авіаносець "Вільна Франція"

У Франції збудують новий авіаносець

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив назву майбутнього авіаносця Військово-морських сил країни, який має замінити нинішній флагман флоту -  "Шарль Де Голль".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час відвідин верфі поблизу Нанта. Новий корабель називатиметься "Вільна Франція" та має бути введений в експлуатацію у 2038 році.

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"Вільна Франція" як символ опору

"Я хотів би віднести наш майбутній авіаносець у спадок генерала де Голля... французький дух — це дух опору", — заявив Макрон, оголошуючи назву судна.

Вартість проєкту оцінюється приблизно у 10 мільярдів євро. За словами президента, це інвестиція в незалежність і суверенітет Франції, яка також створює нові робочі місця.

Також читайте: Франція ніколи не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки, - Макрон

Потужні характеристики нового авіаносця

Майбутній авіаносець матиме водотоннажність близько 80 тисяч тонн і довжину приблизно 310 метрів, що значно перевищує параметри "Шарля де Голля".

Судно зможе вміщувати до 2000 моряків і перевозити до 30 бойових літаків, включно з винищувачами Rafale, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення, гелікоптери, безпілотники та сучасні оборонні системи.

Як і чинний флагман, новий авіаносець буде оснащений ядерною енергетичною установкою з двома реакторами, які забезпечуватимуть роботу всіх систем, включно з катапультами для запуску літаків.

Макрон наголосив, що цей корабель стане "важливим компонентом сили стримування" Франції. Очікується, що його введуть у стрій у 2038 році — саме тоді завершиться термін служби нинішнього флагмана.

Також читайте: Франція ніколи не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки, - Макрон

Автор: 

корабель (1669) флот (495) Франція (3357) Макрон Емманюель (1792)
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Топ коментарі
+12
От цей авіаносець французи і відправлять до Ормузької протоки на допомогу Трампу. ... Доні тримайся! Підмога йде!
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18.03.2026 23:57 Відповісти
+3
Ліпше б побудували 10 по 50 тисяч тонн з тепловими двигунами -і вміщували вони кожен по ті самі 30 літаків . Але понти вони такі - понтові .
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18.03.2026 23:57 Відповісти
+3
Мабуть, у Франції немає посередників з прокладками, таких, як арахамія чи єрмак, з шмигалем або свириденко?!?!
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18.03.2026 23:57 Відповісти

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