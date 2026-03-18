До 2038 року Париж побудує новий авіаносець "Вільна Франція"

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив назву майбутнього авіаносця Військово-морських сил країни, який має замінити нинішній флагман флоту - "Шарль Де Голль".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час відвідин верфі поблизу Нанта. Новий корабель називатиметься "Вільна Франція" та має бути введений в експлуатацію у 2038 році.

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"Вільна Франція" як символ опору

"Я хотів би віднести наш майбутній авіаносець у спадок генерала де Голля... французький дух — це дух опору", — заявив Макрон, оголошуючи назву судна.

Вартість проєкту оцінюється приблизно у 10 мільярдів євро. За словами президента, це інвестиція в незалежність і суверенітет Франції, яка також створює нові робочі місця.

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Потужні характеристики нового авіаносця

Майбутній авіаносець матиме водотоннажність близько 80 тисяч тонн і довжину приблизно 310 метрів, що значно перевищує параметри "Шарля де Голля".

Судно зможе вміщувати до 2000 моряків і перевозити до 30 бойових літаків, включно з винищувачами Rafale, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення, гелікоптери, безпілотники та сучасні оборонні системи.

Як і чинний флагман, новий авіаносець буде оснащений ядерною енергетичною установкою з двома реакторами, які забезпечуватимуть роботу всіх систем, включно з катапультами для запуску літаків.

Макрон наголосив, що цей корабель стане "важливим компонентом сили стримування" Франції. Очікується, що його введуть у стрій у 2038 році — саме тоді завершиться термін служби нинішнього флагмана.

До слова, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Макрон може скоро залишити посаду президента Франції.

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