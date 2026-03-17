Франція ніколи не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки, - Макрон
Франція не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки. Париж продовжує роботу з підготовки коаліції, яка зможе забезпечити свободу судноплавства після закінчення військових дій.
Про це заявив лідер країни Емманюель Макрон, його цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Макрона
"Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішніх умовах. Однак ми переконані, що як тільки ситуація стане спокійнішою... ми готові разом з іншими державами взяти на себе відповідальність за систему супроводу", - заявив Макрон на початку засідання уряду, присвяченого обговоренню конфліктів на Близькому Сході.
Напередодні президент США Дональд Трамп казав, що розмовляв з Макроном, оцінивши його позицію щодо залучення союзників до розблокування Ормузької протоки на "8 з 10". Він припустив, що Франція приєднається до зусиль, які підтримують США.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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