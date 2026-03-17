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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Франція ніколи не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Франція не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки. Париж продовжує роботу з підготовки коаліції, яка зможе забезпечити свободу судноплавства після закінчення військових дій.

Про це заявив лідер країни Емманюель Макрон, його цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Макрона

"Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішніх умовах. Однак ми переконані, що як тільки ситуація стане спокійнішою... ми готові разом з іншими державами взяти на себе відповідальність за систему супроводу", - заявив Макрон на початку засідання уряду, присвяченого обговоренню конфліктів на Близькому Сході.

Напередодні президент США Дональд Трамп казав, що розмовляв з Макроном, оцінивши його позицію щодо залучення союзників до розблокування Ормузької протоки на "8 з 10". Він припустив, що Франція приєднається до зусиль, які підтримують США.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

Іран (3539) Франція (3357) Близький Схід (354) Макрон Емманюель (1791) Ормузька протока (216)
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Топ коментарі
+17
Ну, от - і Франція "послала" Трампа НАХ!!!
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17.03.2026 17:23 Відповісти
+13
Орбан і Фіцо кореша Трампа то нехай відправляють військових, ми хоть паржом
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17.03.2026 17:30 Відповісти
+12
так трамп же чітко сказав, що звернеться до України як до останньої

осьо і стрімко настає наш звьоздний час рятувати звьоздно-полосату Америку

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17.03.2026 17:27 Відповісти

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