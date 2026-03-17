Франція ніколи не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки, - Макрон

Франція не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки. Париж продовжує роботу з підготовки коаліції, яка зможе забезпечити свободу судноплавства після закінчення військових дій.

Про це заявив лідер країни Емманюель Макрон, його цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Макрона

"Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішніх умовах. Однак ми переконані, що як тільки ситуація стане спокійнішою... ми готові разом з іншими державами взяти на себе відповідальність за систему супроводу", - заявив Макрон на початку засідання уряду, присвяченого обговоренню конфліктів на Близькому Сході.

Напередодні президент США Дональд Трамп казав, що розмовляв з Макроном, оцінивши його позицію щодо залучення союзників до розблокування Ормузької протоки на "8 з 10". Він припустив, що Франція приєднається до зусиль, які підтримують США.

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Що передувало?

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