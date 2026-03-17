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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп пообіцяв оголосити країни, які допоможуть відкрити Ормузьку протоку

трамп про Ормузьку протоку

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що незабаром оголосить країни, які погодилися допомогти США знову відкрити Ормузьку протоку, навіть попри те, що він визнав, що багато союзників досі відхилили його пропозиції.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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"Є кілька, імена деяких ми незабаром оголосимо", – сказав він з Овального кабінету. "Є деякі, які справді були одразу на передовій", - заявив Трамп. 

Трамп дорікнув "деяким країнам"

Трамп наполягав на допомозі  союзників Сполучених Штатів у забезпеченні безпеки Ормузької протоки, яку Іран фактично перекрив після атаки США та Ізраїлю понад два тижні тому. Закриття протоки з того часу спричинило глобальну енергетичну кризу, що призвело до різкого зростання цін на нафту.

Але наразі мало країн заявили про свою готовність допомогти США, сказав Трамп.

"Мене дивує те, що вони не прагнуть допомогти", – сказав він, стверджуючи, що країни, які значною мірою залежать від протоки для видобутку нафти, такі як Китай і Японія, "повинні бути нам вдячними", - зазначив очільник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін абсолютно не боїться Європи, він боїться США, - Трамп

Що передувало

  • Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави".
  • В уряді Німеччини відхилили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
  • Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

Також читайте: США не зобов’язані допомагати Україні, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (9003) блокування (743) Ормузька протока (216)
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Топ коментарі
+21
Рудий педофіл накричав і образив усіх союзників, запровадив проти них руйнівні тарифи, оголосив Європу ворогом США, зняв санкції з путіна, припинив допомогу Україні й вимагає її капітуляції, практично скасував НАТО, самовільно вліз в Іран, очікувано отримав там по морді, підібгав хвіст - і все це для того, щоб загасити справу Епштейна. А зараз він, переляканий і з побитою пикою, істерично кричить на країни НАТО, щоб вони терміново влізли в це його безнадійне лайно, з якого він не знає, як вибратися, а на зеленського - щоб той дав безпілотні технології, але прикинувся, що нічого не дає, тому що педофілу зеленський з дронами, типу, ,,нахрін не потрібен'', бо тоді руйнується вся капітулянтська схема ,,в дусі Анкориджа'', обіцяна путіну, і взагалі йому ,,западло'' просити допомогу у ,,ворожої'' України, яка разом із Байденом напала на путіна і сьогодні ламає йому ,,трильйонні'' угоди з терористичним режимом №1 на Землі. Світова війна за Нобелівську премію миру набула невимушеного характеру, а ізоляціонізм і доктрина Монро заграли новими барвами. На превеликий жаль ,США сьогодні - це не країна, як колись, що вирішує світові проблеми, а країна, яка створює нові проблеми й ускладнює старі. Ось така вона сьогодні, американська, прости Господи, геополітика з педофільсько ‑ мафіозно ‑ гангстерським ухилом......
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17.03.2026 00:29 Відповісти
+12
Хегсет заявив, що Ормузька протока відкрита, просто Іран стріляє по кораблях

Трамп закликав кораблі "проявити мужність" в Ормузькій протоці заявивши, що іранські кораблі знищені (с)

P.s. А навіщо тоді їм допомога?
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17.03.2026 00:17 Відповісти
+9
коли трамп починав цей нафтовий світовий піздорєз, то він був впевнений, що ормуз - це такий перський музичний інструмент.
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17.03.2026 00:22 Відповісти

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