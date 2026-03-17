Трамп пообіцяв оголосити країни, які допоможуть відкрити Ормузьку протоку

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що незабаром оголосить країни, які погодилися допомогти США знову відкрити Ормузьку протоку, навіть попри те, що він визнав, що багато союзників досі відхилили його пропозиції.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Є кілька, імена деяких ми незабаром оголосимо", – сказав він з Овального кабінету. "Є деякі, які справді були одразу на передовій", - заявив Трамп.

Трамп дорікнув "деяким країнам"

Трамп наполягав на допомозі союзників Сполучених Штатів у забезпеченні безпеки Ормузької протоки, яку Іран фактично перекрив після атаки США та Ізраїлю понад два тижні тому. Закриття протоки з того часу спричинило глобальну енергетичну кризу, що призвело до різкого зростання цін на нафту.

Але наразі мало країн заявили про свою готовність допомогти США, сказав Трамп.

"Мене дивує те, що вони не прагнуть допомогти", – сказав він, стверджуючи, що країни, які значною мірою залежать від протоки для видобутку нафти, такі як Китай і Японія, "повинні бути нам вдячними", - зазначив очільник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін абсолютно не боїться Європи, він боїться США, - Трамп

Що передувало

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави".

В уряді Німеччини відхилили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

Також читайте: США не зобов’язані допомагати Україні, - Трамп