Трамп пообещал объявить страны, которые помогут открыть Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в скором времени объявит страны, согласившиеся помочь США вновь открыть Ормузский пролив, несмотря на то, что он признал: многие союзники до сих пор отклонили его предложения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Есть несколько, имена некоторых мы вскоре объявим", — сказал он из Овального кабинета. "Есть некоторые, которые действительно были сразу на передовой", — заявил Трамп.

Трамп упрекнул "некоторые страны"

Трамп настаивал на помощи союзников Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Ормузского пролива, который Иран фактически перекрыл после атаки США и Израиля более двух недель назад. Закрытие пролива с тех пор вызвало глобальный энергетический кризис, что привело к резкому росту цен на нефть.

Но пока мало стран заявили о своей готовности помочь США, сказал Трамп.

"Меня удивляет то, что они не стремятся помочь", — сказал он, утверждая, что страны, которые в значительной степени зависят от пролива для добычи нефти, такие как Китай и Япония, "должны быть нам благодарны", — отметил глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин абсолютно не боится Европы, он боится США, — Трамп

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.

Читайте также: США не обязаны помогать Украине, – Трамп