Трамп пообещал объявить страны, которые помогут открыть Ормузский пролив
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в скором времени объявит страны, согласившиеся помочь США вновь открыть Ормузский пролив, несмотря на то, что он признал: многие союзники до сих пор отклонили его предложения.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Есть несколько, имена некоторых мы вскоре объявим", — сказал он из Овального кабинета. "Есть некоторые, которые действительно были сразу на передовой", — заявил Трамп.
Трамп упрекнул "некоторые страны"
Трамп настаивал на помощи союзников Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Ормузского пролива, который Иран фактически перекрыл после атаки США и Израиля более двух недель назад. Закрытие пролива с тех пор вызвало глобальный энергетический кризис, что привело к резкому росту цен на нефть.
Но пока мало стран заявили о своей готовности помочь США, сказал Трамп.
"Меня удивляет то, что они не стремятся помочь", — сказал он, утверждая, что страны, которые в значительной степени зависят от пролива для добычи нефти, такие как Китай и Япония, "должны быть нам благодарны", — отметил глава Белого дома.
Что предшествовало
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.
- Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як це ні? А хіба не їх захищали американські бази від Ірану? А хіба не їх жижа йде через протоку?
Цивілізованість розбещує, незалежно від конфесії.
Не дарма русня частину свого народу цілеспрямовано тримає в злиднях.
Трамп закликав кораблі "проявити мужність" в Ормузькій протоці заявивши, що іранські кораблі знищені (с)
P.s. А навіщо тоді їм допомога?
тільки хворі на голову починають війни.крапка.
"Спочатку робиш хамські заяви у бік союзників, розповідаєш, що «США не потрібна була допомога НАТО в Іраку та Афганістані», плюєш на могили загиблих там британців, французів та інших, а потім не розумієш, чому вони більше не бажають брати участь у твоїх авантюрах."