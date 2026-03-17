Трамп пообещал объявить страны, которые помогут открыть Ормузский пролив

Трамп об Ормузском проливе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в скором времени объявит страны, согласившиеся помочь США вновь открыть Ормузский пролив, несмотря на то, что он признал: многие союзники до сих пор отклонили его предложения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Есть несколько, имена некоторых мы вскоре объявим", — сказал он из Овального кабинета. "Есть некоторые, которые действительно были сразу на передовой", — заявил Трамп. 

Трамп упрекнул "некоторые страны"

Трамп настаивал на помощи союзников Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Ормузского пролива, который Иран фактически перекрыл после атаки США и Израиля более двух недель назад. Закрытие пролива с тех пор вызвало глобальный энергетический кризис, что привело к резкому росту цен на нефть.

Но пока мало стран заявили о своей готовности помочь США, сказал Трамп.

"Меня удивляет то, что они не стремятся помочь", — сказал он, утверждая, что страны, которые в значительной степени зависят от пролива для добычи нефти, такие как Китай и Япония, "должны быть нам благодарны", — отметил глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин абсолютно не боится Европы, он боится США, — Трамп

Что предшествовало

  • Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.
  • Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.

Читайте также: США не обязаны помогать Украине, – Трамп

Топ комментарии
+18
Рудий педофіл накричав і образив усіх союзників, запровадив проти них руйнівні тарифи, оголосив Європу ворогом США, зняв санкції з путіна, припинив допомогу Україні й вимагає її капітуляції, практично скасував НАТО, самовільно вліз в Іран, очікувано отримав там по морді, підібгав хвіст - і все це для того, щоб загасити справу Епштейна. А зараз він, переляканий і з побитою пикою, істерично кричить на країни НАТО, щоб вони терміново влізли в це його безнадійне лайно, з якого він не знає, як вибратися, а на зеленського - щоб той дав безпілотні технології, але прикинувся, що нічого не дає, тому що педофілу зеленський з дронами, типу, ,,нахрін не потрібен'', бо тоді руйнується вся капітулянтська схема ,,в дусі Анкориджа'', обіцяна путіну, і взагалі йому ,,западло'' просити допомогу у ,,ворожої'' України, яка разом із Байденом напала на путіна і сьогодні ламає йому ,,трильйонні'' угоди з терористичним режимом №1 на Землі. Світова війна за Нобелівську премію миру набула невимушеного характеру, а ізоляціонізм і доктрина Монро заграли новими барвами. На превеликий жаль ,США сьогодні - це не країна, як колись, що вирішує світові проблеми, а країна, яка створює нові проблеми й ускладнює старі. Ось така вона сьогодні, американська, прости Господи, геополітика з педофільсько ‑ мафіозно ‑ гангстерським ухилом......
17.03.2026 00:29 Ответить
+10
Хегсет заявив, що Ормузька протока відкрита, просто Іран стріляє по кораблях

Трамп закликав кораблі "проявити мужність" в Ормузькій протоці заявивши, що іранські кораблі знищені (с)

P.s. А навіщо тоді їм допомога?
17.03.2026 00:17 Ответить
+8
коли трамп починав цей нафтовий світовий піздорєз, то він був впевнений, що ормуз - це такий перський музичний інструмент.
17.03.2026 00:22 Ответить
Черговий раунд обсерання в прямому ефірі? Він назове країни, а ті країни пошлють його нахєр....
17.03.2026 00:13 Ответить
Саудити? ОАЕ? Катар? Ірак?

Як це ні? А хіба не їх захищали американські бази від Ірану? А хіба не їх жижа йде через протоку?
17.03.2026 00:14 Ответить
"Мьі врага бьі на рога, только шкура дорога".
Цивілізованість розбещує, незалежно від конфесії.
Не дарма русня частину свого народу цілеспрямовано тримає в злиднях.
17.03.2026 07:19 Ответить
бульбофюрер буде першим, який пошле туди весь свій риболовний флот )
17.03.2026 00:15 Ответить
Та це ж було вже.
17.03.2026 00:15 Ответить
Індія, Китай і рф.
17.03.2026 00:16 Ответить
Індійські кораблі проходять під індійською охороною і ніхто їх не рухає..
17.03.2026 00:28 Ответить
Може не чіпає?
17.03.2026 08:20 Ответить
А гра на флейті то сексуальна забавка з дітьми.
17.03.2026 04:15 Ответить
Колись давно помирали на кораблях майбутні американці, навіть сух.пайки в вигляді негрів з'їли що придбали в Голландії. Вилізли ледь-ледь на сушу та помирають, тут вони вирішили з'їсти індюка(москаля) так вірус імбіцильності проник в Об'єднанні Індіанські Штати Америки(Заходу), а древні боги Інків закріпили контракт по поїданню людської плоті та душі.
17.03.2026 05:16 Ответить
Типовий прорахунок казла Трампа. І попереджало ж його військове керівництво, про великий ризик перекриття протоки. А він не вірив. Вірив тільки, що Іран за два-трі дні капітулює.
17.03.2026 00:23 Ответить
Якщо гамерикани таккі круті як каже Трамп то чому вони не висадяться в Ірані і не йдуть воювати? Нахрена їм така велика армія якщо вона не здатна воювати ?
17.03.2026 00:26 Ответить
Що робити, такий час зараз.
17.03.2026 04:28 Ответить
для чого так багато писати
тільки хворі на голову починають війни.крапка.
17.03.2026 07:04 Ответить
Невже Орбан і Фіцо найкращі друзі Тромба прийдуть на допомогу Тромбу?
17.03.2026 01:41 Ответить
наверное друг владимир
17.03.2026 01:45 Ответить
За прохолодний прийом має подякувати огайському жлобу, що минулого року плескав по щокам фонів, де, і перів.
17.03.2026 02:35 Ответить
Наша неголена харя не збирається зняти військаз Донбасу та направити в Іран? Полюби мене, Трумп, я не король надувательства Барнум, ось тобі мій потужний поцілунук в твою сморщенную дупу.
17.03.2026 06:31 Ответить
Неголена оманська харя вже зняла
17.03.2026 07:20 Ответить
Ну-ну, а ці країни вкурсі?
17.03.2026 07:57 Ответить
И в этом вся изюминка. Если бы хоть одна развитая страна согласилась, она бы об этом уже сказала своим гражданам. Но это не мешает тампаксу соврать, что они присоединились))))
17.03.2026 08:32 Ответить
Ну підождіть, може у цих країн немає можливості офіційно зробити заяву про свою участь, бо їх неіснує.
Нарнія, Середзем'я, Тілімілітрямдія...
17.03.2026 09:00 Ответить
@ (в перекладі):
"Спочатку робиш хамські заяви у бік союзників, розповідаєш, що «США не потрібна була допомога НАТО в Іраку та Афганістані», плюєш на могили загиблих там британців, французів та інших, а потім не розумієш, чому вони більше не бажають брати участь у твоїх авантюрах."
17.03.2026 08:39 Ответить
Фанат ВИА Пісняри на інтервью сказав: С *** ви взяли що я їх фанат
17.03.2026 08:53 Ответить
 
 