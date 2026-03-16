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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Охорона Ормузької протоки не є пріоритетом, захист України – найважливіше завдання Європи, - МЗС Фінляндії

Фінляндія не планує долучатися до відновлення проходу в Ормузькій протоці

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

Про це вона заявила на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі, цитує Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Фінляндія відповіла на заклик Трампа 

"Ми діємо у тісній співпраці з нашими партнерами та союзниками, але наразі це (відкриття Ормузької протоки, - ред.) не є нашим ключовим пріоритетом", - заявила Валтонен.

За її словами, для Фінляндії вкрай важливою залишається безпека судноплавства в Балтійському морі.

Очільниця фінського МЗС нагадала, що Фінляндія має сухопутний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів. За її словами, РФ залишається головною загрозою для альянсу.

"Захист України у війні проти Росії є найважливішим завданням Європи і вимагає багато чого від усіх нас", - наголосила дипломатка.

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Що передувало

  • Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
  • Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

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Європа (2516) росія (70537) Фінляндія (1459)
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Топ коментарі
+18
Прикольно.
1) Трамп вводить тарифи проти Європи.
2) Трамп припиняє постачання зброї.
3) Трамп заявляє шо Європа повинна захищати себе сама, а США нікому нічого не винне.
4)Трамп влазить в Іран, отримує там по мордам.
5) Трамп зве Європу на допомогу.

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16.03.2026 17:52 Відповісти
+13
Трампон, ***** попроси. Він прийшле Кузю. Під його димовою завісою танкери будуть ходити спокійно.
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16.03.2026 17:55 Відповісти
+13
ага, тому і розбомбили Іран,
щоб тепер протоку охороняти..

може краще такі санції на рфϟϟ завести,
щоб їхню нафту ніхто в світі не купував?

але трумп цього не робить..
бо він ворог Європі..
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16.03.2026 17:57 Відповісти

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