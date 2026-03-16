Охорона Ормузької протоки не є пріоритетом, захист України – найважливіше завдання Європи, - МЗС Фінляндії
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
Про це вона заявила на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі, цитує Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фінляндія відповіла на заклик Трампа
"Ми діємо у тісній співпраці з нашими партнерами та союзниками, але наразі це (відкриття Ормузької протоки, - ред.) не є нашим ключовим пріоритетом", - заявила Валтонен.
За її словами, для Фінляндії вкрай важливою залишається безпека судноплавства в Балтійському морі.
Очільниця фінського МЗС нагадала, що Фінляндія має сухопутний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів. За її словами, РФ залишається головною загрозою для альянсу.
"Захист України у війні проти Росії є найважливішим завданням Європи і вимагає багато чого від усіх нас", - наголосила дипломатка.
Що передувало
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
- Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.
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1) Трамп вводить тарифи проти Європи.
2) Трамп припиняє постачання зброї.
3) Трамп заявляє шо Європа повинна захищати себе сама, а США нікому нічого не винне.
4)Трамп влазить в Іран, отримує там по мордам.
5) Трамп зве Європу на допомогу.
Я нічого не пропустив?
щоб тепер протоку охороняти..
може краще такі санції на рфϟϟ завести,
щоб їхню нафту ніхто в світі не купував?
але трумп цього не робить..
бо він ворог Європі..