Охрана Ормузского пролива не является приоритетом, защита Украины – важнейшая задача Европы, – МИД Финляндии
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для её страны.
Об этом она заявила в кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, цитирует Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Финляндия ответила на призыв Трампа
"Мы действуем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками, но пока это (открытие Ормузского пролива, — ред.) не является нашим ключевым приоритетом", — заявила Валтонен.
По ее словам, для Финляндии крайне важной остается безопасность судоходства в Балтийском море.
Глава финского МИД напомнила, что Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью 1340 километров. По ее словам, РФ остается главной угрозой для альянса.
"Защита Украины в войне против России является важнейшей задачей Европы и требует многого от всех нас", — подчеркнула дипломат.
Что предшествовало
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.
- Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.
щоб тепер протоку охороняти..
може краще такі санції на рфϟϟ завести,
щоб їхню нафту ніхто в світі не купував?
але трумп цього не робить..
бо він ворог Європі..
І більше нічого.
1) Трамп вводить тарифи проти Європи.
2) Трамп припиняє постачання зброї.
3) Трамп заявляє шо Європа повинна захищати себе сама, а США нікому нічого не винне.
4)Трамп влазить в Іран, отримує там по мордам.
5) Трамп зве Європу на допомогу.
Я нічого не пропустив?
трумп = хло..
в москві шампанське пили..
знали хто він є..