Охрана Ормузского пролива не является приоритетом, защита Украины – важнейшая задача Европы, – МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для её страны.

Об этом она заявила в кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, цитирует Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Финляндия ответила на призыв Трампа

"Мы действуем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками, но пока это (открытие Ормузского пролива, — ред.) не является нашим ключевым приоритетом", — заявила Валтонен.

По ее словам, для Финляндии крайне важной остается безопасность судоходства в Балтийском море.

Глава финского МИД напомнила, что Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью 1340 километров. По ее словам, РФ остается главной угрозой для альянса.

"Защита Украины в войне против России является важнейшей задачей Европы и требует многого от всех нас", — подчеркнула дипломат.

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.

