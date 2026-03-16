РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9392 посетителя онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
851 19

Охрана Ормузского пролива не является приоритетом, защита Украины – важнейшая задача Европы, – МИД Финляндии

Финляндия не планирует присоединяться к восстановлению прохода в Ормузском проливе

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для её страны.

Об этом она заявила в кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, цитирует Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Финляндия ответила на призыв Трампа 

"Мы действуем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками, но пока это (открытие Ормузского пролива, — ред.) не является нашим ключевым приоритетом", — заявила Валтонен.

По ее словам, для Финляндии крайне важной остается безопасность судоходства в Балтийском море.

Глава финского МИД напомнила, что Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью 1340 километров. По ее словам, РФ остается главной угрозой для альянса.

"Защита Украины в войне против России является важнейшей задачей Европы и требует многого от всех нас", — подчеркнула дипломат.

Читайте также: Нидерланды пока не планируют участвовать в миссии в Ормузском проливе, — премьер Йеттен

Что предшествовало

  • Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.
  • Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.

Читайте также: Писториус о защите Ормузского пролива: Это не наша война, мы ее не начинали

Автор: 

Европа (2308) россия (41496) Финляндия (1060)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Трампон, ***** попроси. Він прийшле Кузю. Під його димовою завісою танкери будуть ходити спокійно.
показать весь комментарий
16.03.2026 17:55 Ответить
+3
Прикольно.
1) Трамп вводить тарифи проти Європи.
2) Трамп припиняє постачання зброї.
3) Трамп заявляє шо Європа повинна захищати себе сама, а США нікому нічого не винне.
4)Трамп влазить в Іран, отримує там по мордам.
5) Трамп зве Європу на допомогу.

Я нічого не пропустив?
показать весь комментарий
16.03.2026 17:52 Ответить
+3
Боже, як мені приємні фіни, я б і без цієї заяви висловив би їм максимальну симпатію і повагу.
показать весь комментарий
16.03.2026 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Охрана Ормузского пролива это способ снизить цены на нефть и тем лишить рф валютных доходов. А без денег рф не сможет продолжать войну против Украины. Возьмите меня Министром Иностранных дел Финляндии.
показать весь комментарий
16.03.2026 17:50 Ответить
ага, тому і розбомбили Іран,
щоб тепер протоку охороняти..

може краще такі санції на рфϟϟ завести,
щоб їхню нафту ніхто в світі не купував?

але трумп цього не робить..
бо він ворог Європі..
показать весь комментарий
16.03.2026 17:57 Ответить
Ні, не потрібно було нападати на Іран і діяла б як і раніше ця протока. В мене інше питання: " Навіщо президент України направив наших військових з дронами на боці агресора? Іран як і Україна захищається від агресії, використовуючи ст.51 ООН. Нас хтось просив це зробити? Нам не вистачає об'явлення війни Іраном Україні? Хто захистить українців по всьому світу від релігійних фанатиків? Наш парламент давав добро на відправлення туди наших військових? Кого там президент захищає, своїх батьків? А українців вже всіх захистив?
показать весь комментарий
16.03.2026 18:12 Ответить
Якщо відкрити очі, то видно, що це Ізраїльсько-Іранська війна.
І більше нічого.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:19 Ответить
Правильно. И Франции с Великобританией не нужно было объявлять войну Гитлеру после нападения на Польшу. Пусть резвится.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:21 Ответить
Пральот...
показать весь комментарий
16.03.2026 17:51 Ответить
Народу і адмінам

показать весь комментарий
16.03.2026 17:51 Ответить
Нехай Айси та реднеки сапки з лопатами в руки беруть. Вони ж саме за це голосували
показать весь комментарий
16.03.2026 18:13 Ответить
може що
трумп = хло..
показать весь комментарий
16.03.2026 17:58 Ответить
🤣 обсираєтьця трампон по всіх "фронтах"! Стратєх! 😁
показать весь комментарий
16.03.2026 17:54 Ответить
Так буває, коли потоваришуємо з Пуйлом і погодиш з ним свої дії. Пуйло обдурило кожного і Трамп тут не виключення.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:15 Ответить
коли трумпа вибирали президентом, а то 2 рази,
в москві шампанське пили..
знали хто він є..
показать весь комментарий
16.03.2026 18:25 Ответить
Кузя всьо! Подох, більше лиміти не буде! 😁
показать весь комментарий
16.03.2026 17:58 Ответить
кузя скучає за москвою..
показать весь комментарий
16.03.2026 17:59 Ответить
Незабаром лише лінивий не посилатиме патологічно жадібного рудого дружбана ×уйла в слід за кацапським кораблем.
показать весь комментарий
16.03.2026 17:56 Ответить
Дякуємо європейцям, особливо країнам Балтії, Польщі, Чехії, фінам, шведам, норвежцям, данцям і звичайно Великій Британії, Німеччині і Франції за підтримку України. Сьогодні США на боці ворога, терориста і вбивці росії. Не забуваємо це.
показать весь комментарий
16.03.2026 18:06 Ответить
 
 