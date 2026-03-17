Франция никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива, - Макрон
Франция не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива. Париж продолжает работу по формированию коалиции, которая сможет обеспечить свободу судоходства после окончания военных действий.
Об этом заявил лидер страны Эмманюэль Макрон, его цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Макрона
"Мы не являемся стороной конфликта, и поэтому Франция никогда не будет участвовать в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешних условиях. Однако мы убеждены, что как только ситуация станет спокойнее... мы готовы вместе с другими государствами взять на себя ответственность за систему сопровождения", - заявил Макрон в начале заседания правительства, посвященного обсуждению конфликтов на Ближнем Востоке.
Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что разговаривал с Макроном, оценив его позицию по привлечению союзников к разблокированию Ормузского пролива на "8 из 10". Он предположил, что Франция присоединится к усилиям, которые поддерживают США.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам о помощи в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время правительство Германии отклонило требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну, нарешті маню роздуплився!
стоп!
зачекайте!
ой, люди добрі, що ж то коїться?
гундосий голобородько, єдиний хто помчався відганяти персів від нафто барж?
осьо і стрімко настає наш звьоздний час рятувати звьоздно-полосату Америку
.
.
"це НЕ наша війна" ?
.
не па, трампончик!
не па, мон папа !
.
.
як завжди в засаді ?
.
молодца !
.
.