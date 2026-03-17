Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Франция никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон

Франция не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива. Париж продолжает работу по формированию коалиции, которая сможет обеспечить свободу судоходства после окончания военных действий.

Об этом заявил лидер страны Эмманюэль Макрон, его цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление Макрона

"Мы не являемся стороной конфликта, и поэтому Франция никогда не будет участвовать в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешних условиях. Однако мы убеждены, что как только ситуация станет спокойнее... мы готовы вместе с другими государствами взять на себя ответственность за систему сопровождения", - заявил Макрон в начале заседания правительства, посвященного обсуждению конфликтов на Ближнем Востоке.

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что разговаривал с Макроном, оценив его позицию по привлечению союзников к разблокированию Ормузского пролива на "8 из 10". Он предположил, что Франция присоединится к усилиям, которые поддерживают США.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+11
Ну, от - і Франція "послала" Трампа НАХ!!!
17.03.2026 17:23 Ответить
+9
Орбан і Фіцо кореша Трампа то нехай відправляють військових, ми хоть паржом
17.03.2026 17:30 Ответить
+8
так трамп же чітко сказав, що звернеться до України як до останньої

осьо і стрімко настає наш звьоздний час рятувати звьоздно-полосату Америку

17.03.2026 17:27 Ответить
@Однак ми переконані, що як тільки ситуація стане спокійнішою... ми готові разом з іншими державами взяти на себе відповідальність за систему супроводу" @--- в этом и есть все еврокуколды,не отменяя что трамп конченный неадекват и сейчас за все ******* правильно получает по фейсу от союзникоф по нато___))))
17.03.2026 17:22 Ответить
Трамп першим послав ЄС нахер, а тепер скиглить. Як говорив незабутній Азіров: Годі скиглити, бери лопату та йди копай.
17.03.2026 17:57 Ответить
фхухххх......
ну, нарешті маню роздуплився!
стоп!
зачекайте!
ой, люди добрі, що ж то коїться?
гундосий голобородько, єдиний хто помчався відганяти персів від нафто барж?
17.03.2026 17:22 Ответить
17.03.2026 17:27 Ответить
єлдакам-перехватчиками, бо у трампа з пулутора-трильонним військовим бюджетом не виявилось копійчаних єлдаків

17.03.2026 17:31 Ответить
І правильно зробили - влізати в аферу рудого маразматика, спровоковану другом сім'ї Нетаньяху (той ще з батьком Трампа дружив), щоб потім Трамп міг перекинути відповідальність на інших?
17.03.2026 17:33 Ответить
як буде французькою

"це НЕ наша війна" ?

17.03.2026 17:25 Ответить
ялягер ком алягер)
17.03.2026 17:29 Ответить
Это в переводе "на войне, как на войне"
17.03.2026 17:48 Ответить
Гугл транслейт каже, що "ce n'est PAS notre guerre".
17.03.2026 17:38 Ответить
ото ж !

не па, трампончик!
не па, мон папа !

17.03.2026 17:42 Ответить
в шутовських колпаках

17.03.2026 17:43 Ответить
Схоже, що НАТО розвалиться...
17.03.2026 17:40 Ответить
а хтось напав на НАТО?
17.03.2026 17:42 Ответить
привіт самураям !
як завжди в засаді ?

17.03.2026 17:44 Ответить
Привіт. Так, вирив foxhole і чекаю на американських імперіалістів
17.03.2026 17:52 Ответить
ніньзя-черепашки не здаються !
молодца !

17.03.2026 17:57 Ответить
схоже, що НАТО розвалить штати???
17.03.2026 17:47 Ответить
Євро-імперія наносить отвєтку !

17.03.2026 17:58 Ответить
еу куколды держат марку😉
17.03.2026 18:09 Ответить
Хитрожопий Макарон.
17.03.2026 18:12 Ответить
Щось це мені нагадує... здається "коаліція охочих" також нам обіцяла військовий контингент "через пів року після завершення війни"
17.03.2026 18:40 Ответить
 
 