Франция никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива, - Макрон

Франция не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива. Париж продолжает работу по формированию коалиции, которая сможет обеспечить свободу судоходства после окончания военных действий.

Об этом заявил лидер страны Эмманюэль Макрон, его цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление Макрона

"Мы не являемся стороной конфликта, и поэтому Франция никогда не будет участвовать в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешних условиях. Однако мы убеждены, что как только ситуация станет спокойнее... мы готовы вместе с другими государствами взять на себя ответственность за систему сопровождения", - заявил Макрон в начале заседания правительства, посвященного обсуждению конфликтов на Ближнем Востоке.

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что разговаривал с Макроном, оценив его позицию по привлечению союзников к разблокированию Ормузского пролива на "8 из 10". Он предположил, что Франция присоединится к усилиям, которые поддерживают США.

