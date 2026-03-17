Трамп заявив, що Макрон може скоро залишити посаду президента Франції
Американський президент Дональд Трамп заявив, що глава Франції Еммануель Макрон дуже скоро залишить свою посаду. Така заява прозвучала на тлі відмови Франції направити свої військово-морські сили для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.
Про це президент США заявив під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, пише Цензор.НЕТ.
Заяви Макрона щодо Ормузької протоки
Про те, що Париж не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки французький глава заявив у вівторок, 17 березня.
За його словами, Франція продовжує роботу з підготовки коаліції, яка зможе забезпечити свободу судноплавства після закінчення військових дій.
"Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішніх умовах. Однак ми переконані, що як тільки ситуація стане спокійнішою... ми готові разом з іншими державами взяти на себе відповідальність за систему супроводу", - заявив Макрон на початку засідання уряду, присвяченого обговоренню конфліктів на Близькому Сході.
Напередодні президент США Дональд Трамп казав, що розмовляв з Макроном, оцінивши його позицію щодо залучення союзників до розблокування Ормузької протоки на "8 з 10". Він припустив, що Франція приєднається до зусиль, які підтримують США.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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