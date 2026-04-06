У Новоросійську дрони атакували перевалочний комплекс "Шесхаріс"
У Росії в Новоросійську зафіксовано атаку дронів на термінал "Шесхаріс". Є повідомлення про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
В оперативному штабі Краснодарського краю заявили про масовану атаку безпілотників, а також про те що, "уламки БпЛА" впали на території двох підприємств Новоросійська. Нібито в одному з випадків сталося загоряння, яке оперативно загасили.
Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що уламки безпілотника впали на багатоквартирний будинок у Південному внутрішньоміському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
За даними OSINT-аналізу телеграм-каналу Astra, у Новоросійську атаковано перевалочний комплекс "Шесхаріс". Як повідомляє телеграм-канал КіберБорошно зафіксовано влучання по трьох об'єктах:
- Причал №1, на ньому зафіксовано найбільш масштабне горіння через вилив нафти;
- Причал №2;
- Вузли СИКН та запірна арматура трубопровідної системи, які контролюють роботу нафтоналивних причалів - вузлова інфраструктура, що забезпечує комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами.
Пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СИКН означає фактичну зупинку відвантаження.
Перевалочний комплекс "Шесхаріс": що відомо?
Перевалочний комплекс "Шесхаріс" - це один із ключових елементів нафтової інфраструктури Росії на Чорному морі, розташований у порту Новоросійська. Ось що про нього відомо:
Це великий морський нафтоналивний термінал, призначений для:
- прийому нафти з трубопроводів;
- зберігання;
- перевалки (завантаження) на танкери для експорту.
Входить до системи компанії "Транснефть" (через "Чорномортранснефть").
Фактично є кінцевою точкою трубопровідної мережі перед морським експортом.
Атака на Новоросійськ
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