У Новоросійську дрони атакували перевалочний комплекс "Шесхаріс"

У Росії в Новоросійську зафіксовано атаку дронів на термінал "Шесхаріс". Є повідомлення про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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В оперативному штабі Краснодарського краю заявили про масовану атаку безпілотників, а також про те що, "уламки БпЛА" впали на території двох підприємств Новоросійська. Нібито в одному з випадків сталося загоряння, яке оперативно загасили.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що уламки безпілотника впали на багатоквартирний будинок у Південному внутрішньоміському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За даними OSINT-аналізу телеграм-каналу Astra, у Новоросійську атаковано перевалочний комплекс "Шесхаріс". Як повідомляє телеграм-канал КіберБорошно зафіксовано влучання по трьох об'єктах:

Причал №1, на ньому зафіксовано найбільш масштабне горіння через вилив нафти;

Причал №2;

Вузли СИКН та запірна арматура трубопровідної системи, які контролюють роботу нафтоналивних причалів - вузлова інфраструктура, що забезпечує комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами.

Пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СИКН означає фактичну зупинку відвантаження.

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Перевалочний комплекс "Шесхаріс": що відомо?

Перевалочний комплекс "Шесхаріс" - це один із ключових елементів нафтової інфраструктури Росії на Чорному морі, розташований у порту Новоросійська. Ось що про нього відомо:

Це великий морський нафтоналивний термінал, призначений для:

прийому нафти з трубопроводів;

зберігання;

перевалки (завантаження) на танкери для експорту.

Входить до системи компанії "Транснефть" (через "Чорномортранснефть").

Фактично є кінцевою точкою трубопровідної мережі перед морським експортом.

Атака на Новоросійськ







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