Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", склад авіаційної техніки та інші ворожі об’єкти, - Генштаб

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"

Зокрема, уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижньогородська обл., рф). В результаті на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Зазначається, що "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" посідає стратегічне місце в нафтопереробній галузі рф, зокрема, забезпечуючи пальним критично важливий московський регіон (майже 30% загальноросійського споживання бензину) та російську армію.

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Виробнича потужність об'єкта сягає 17 млн тонн сировини на рік.

Номенклатура підприємства включає понад 50 видів продукції, зокрема авіаційне та дизельне пальне, що безпосередньо постачається для потреб російського ВПК та забезпечення окупаційного контингенту.

У Генштабі додали, що масштаби завданих збитків уточнюються.

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Порт "Приморськ"

Водночас підтверджено пожежу в результаті чергового ураження інфраструктури стратегічно важливого для загарбників порту "Приморськ" на Балтійському морі. Це один з найбільших портів рф із задіяних у транспортуванні нафтопродуктів.

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Ураження ворога на ТОТ України

Також уражено склад зберігання авіаційної техніки (Саки, ТОТ АР Крим).

Окрім того, українські воїни били по зосередженнях живої сили противника в районах Березового та Новомиколаївки на Дніпропетровщині, Гуляйполі Запорізької області та Ялинського Донецької області.

Втрати противника уточнюються.

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