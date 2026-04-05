Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", складу авиационной техники и другим вражеским объектам, - Генштаб

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"

В частности, была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская обл., РФ). В результате на территории предприятия возник масштабный пожар.

Отмечается, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" занимает стратегическое место в нефтеперерабатывающей отрасли РФ, в частности, обеспечивая топливом критически важный московский регион (почти 30% общероссийского потребления бензина) и российскую армию.

Производственная мощность объекта достигает 17 млн тонн сырья в год.

Номенклатура предприятия включает более 50 видов продукции, в частности авиационное и дизельное топливо, которое напрямую поставляется для нужд российского ВПК и обеспечения оккупационного контингента.

В Генштабе добавили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Порт "Приморск"

В то же время подтвержден пожар в результате очередного поражения инфраструктуры стратегически важного для захватчиков порта "Приморск" на Балтийском море. Это один из крупнейших портов РФ, задействованных в транспортировке нефтепродуктов.

Уничтожение врага на ТВТ Украины

Также поражен склад хранения авиационной техники (Саки, ТВТ АР Крым).

Кроме того, украинские воины наносили удары по скоплениям живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки в Днепропетровской области, Гуляйполе Запорожской области и Ялинского Донецкой области.

Потери противника уточняются.

