Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", складу авиационной техники и другим вражеским объектам, - Генштаб

Поражение противника

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"

В частности, была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская обл., РФ). В результате на территории предприятия возник масштабный пожар.

Отмечается, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" занимает стратегическое место в нефтеперерабатывающей отрасли РФ, в частности, обеспечивая топливом критически важный московский регион (почти 30% общероссийского потребления бензина) и российскую армию.

Производственная мощность объекта достигает 17 млн тонн сырья в год.

Номенклатура предприятия включает более 50 видов продукции, в частности авиационное и дизельное топливо, которое напрямую поставляется для нужд российского ВПК и обеспечения оккупационного контингента.

В Генштабе добавили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Порт "Приморск"

В то же время подтвержден пожар в результате очередного поражения инфраструктуры стратегически важного для захватчиков порта "Приморск" на Балтийском море. Это один из крупнейших портов РФ, задействованных в транспортировке нефтепродуктов.

Уничтожение врага на ТВТ Украины

Также поражен склад хранения авиационной техники (Саки, ТВТ АР Крым).

Кроме того, украинские воины наносили удары по скоплениям живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки в Днепропетровской области, Гуляйполе Запорожской области и Ялинского Донецкой области.

Потери противника уточняются.

Что предшествовало

Настав час утворення навкруги "Росії імперської" (Москви та СПБ) "випаленої зони"... Випаленої не у сенсі знищення самих міст, а обрізання доступу до енергоресурсів... Знищенням нафтобаз, нафто- і газопроводів, НПЗ, залізничних вантажних станцій, посадить "імперців" на "голодну дієту". Коли їм не буде на чому їздить, не буде чим підвозить товари (в тому числі, й продовольство), в магазини... Сильно прикриті ППО, лише самі міста. А от територія Підмосков'я та Ленінградської області - ні... Просто сил не вистачить... Цим і потрібно користуваться
05.04.2026 14:21 Ответить
фламінгами? рожевими фламінгами?
а, є відосики?
чи, Нижегороднефтеоргсинтез у недосяжністі для місцевих лаптєногіх імбецилів?
аааа.....
на болотах тернет і нах*й нєнужон!
05.04.2026 14:28 Ответить
Відео з Кстова цієї ночі повно.
05.04.2026 15:15 Ответить
Поки лідор розказує,як він буде Ормузьку протоку звільняти,ЗСУ роблять перемогу в Україні.
05.04.2026 14:31 Ответить
А тим часом: "Іноземні партнери просять Україну обмежити удари по російським нафтовим об'єктам, - глава ОП Буданов".
05.04.2026 14:33 Ответить
Слухаючи звук на відео наших прильотів - згадував - десь вже було ...
Знайшов ! Старе вже , але актуальне
05.04.2026 15:09 Ответить
05.04.2026 18:00 Ответить
 
 