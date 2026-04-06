В Азовському морі затонуло судно РФ, що перевозило пшеницю: причиною аварії нібито стала атака БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Азовському морі затонув однопалубний суховантажний теплохід типу "Волго-Балт", який перевозив пшеницю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент заявив представник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

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За його словами, вцілілий екіпаж покинув судно та дістався берега.

Водночас загинув старший помічник капітана 1991 року народження, ще двоє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

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Зазначається, що судно прямувало з вантажем пшениці, однак її походження не уточнюється.

За даними російського агентства ТАСС, інцидент стався приблизно за 300 миль на північ від Керчі, а причиною аварії нібито стала атака БпЛА.

Також у соцмережах оприлюднили кадри, на яких палає судно нібито від атаки БпЛА на нього.

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