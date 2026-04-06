В Азовському морі затонуло судно РФ, що перевозило пшеницю: причиною аварії нібито стала атака БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Азовському морі затонув однопалубний суховантажний теплохід типу "Волго-Балт", який перевозив пшеницю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент заявив представник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.
За його словами, вцілілий екіпаж покинув судно та дістався берега.
Водночас загинув старший помічник капітана 1991 року народження, ще двоє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.
Зазначається, що судно прямувало з вантажем пшениці, однак її походження не уточнюється.
За даними російського агентства ТАСС, інцидент стався приблизно за 300 миль на північ від Керчі, а причиною аварії нібито стала атака БпЛА.
Також у соцмережах оприлюднили кадри, на яких палає судно нібито від атаки БпЛА на нього.
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То голодні голуби проклювали дірки в трюми з зерном.