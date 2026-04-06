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В Азовському морі затонуло судно РФ, що перевозило пшеницю: причиною аварії нібито стала атака БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Азовському морі затонув однопалубний суховантажний теплохід типу "Волго-Балт", який перевозив пшеницю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент заявив представник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

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За його словами, вцілілий екіпаж покинув судно та дістався берега.

Водночас загинув старший помічник капітана 1991 року народження, ще двоє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Російське судно затонуло в Азовському морі нібито від атаки БпЛА

Російське судно затонуло в Азовському морі нібито від атаки БпЛА

Російське судно затонуло в Азовському морі нібито від атаки БпЛА

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Зазначається, що судно прямувало з вантажем пшениці, однак її походження не уточнюється.

За даними російського агентства ТАСС, інцидент стався приблизно за 300 миль на північ від Керчі, а причиною аварії нібито стала атака БпЛА.

Також у соцмережах оприлюднили кадри, на яких палає судно нібито від атаки БпЛА на нього.

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Автор: 

Азовське море (1575) корабель (1672) пшениця (285) росія (70808) атака (1806) дрони (8682) судноплавство (184)
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Топ коментарі
+14
Цьому кориту років 60.Бачив подібні в юності.Не дивно що рукожопі кацапи в калюжі втопились з краденим зерном.Там саме глибоке місце метрів 15.Про 300 миль дурню написали.Це близько 550км.Азовське море меньше і ширину, і в довжину.
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06.04.2026 22:55 Відповісти
+11
за нашего Хліба ,українців ненавидить пів світу , вбивають бо хочуть забирати даром ,як з колонії !!! Ганьба світовим під* філам ,які розпочали цю війну ,бо їм заважають українці в Україні !!! ...
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06.04.2026 22:46 Відповісти
+10
В Азовському морі затонуло судно РФ, що перевозило пшеницю: причиною аварії нібито стала атака БпЛА
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То голодні голуби проклювали дірки в трюми з зерном.
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06.04.2026 22:49 Відповісти

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