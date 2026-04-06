В Азовском море затонуло судно РФ, перевозившее пшеницу: причиной аварии якобы стала атака БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Азовском море затонул однопалубный сухогруз типа "Волго-Балт", перевозивший пшеницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте заявил представитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, уцелевший экипаж покинул судно и добрался до берега.

При этом погиб старший помощник капитана 1991 года рождения, еще двое членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Смотрите также: Силы беспилотных систем нанесли удар по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и буровой установке "Сиваш", - Мадяр (уточнено). ВИДЕО

Отмечается, что судно следовало с грузом пшеницы, однако ее происхождение не уточняется.

По данным российского агентства ТАСС, инцидент произошел примерно в 300 милях к северу от Керчи, а причиной аварии якобы стала атака БПЛА.

Также в соцсетях обнародовали кадры, на которых горит судно якобы от атаки БПЛА на него.

Читайте также: Иран разрабатывает закон о введении платы за безопасный проход через Ормузский пролив, - Bloomberg