В Азовском море затонуло судно РФ, перевозившее пшеницу: причиной аварии якобы стала атака БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Азовском море затонул однопалубный сухогруз типа "Волго-Балт", перевозивший пшеницу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте заявил представитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, уцелевший экипаж покинул судно и добрался до берега.
При этом погиб старший помощник капитана 1991 года рождения, еще двое членов экипажа считаются пропавшими без вести.
Отмечается, что судно следовало с грузом пшеницы, однако ее происхождение не уточняется.
По данным российского агентства ТАСС, инцидент произошел примерно в 300 милях к северу от Керчи, а причиной аварии якобы стала атака БПЛА.
Также в соцсетях обнародовали кадры, на которых горит судно якобы от атаки БПЛА на него.
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То голодні голуби проклювали дірки в трюми з зерном.