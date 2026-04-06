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В Азовском море затонуло судно РФ, перевозившее пшеницу: причиной аварии якобы стала атака БПЛА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Азовском море затонул однопалубный сухогруз типа "Волго-Балт", перевозивший пшеницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте заявил представитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, уцелевший экипаж покинул судно и добрался до берега.

При этом погиб старший помощник капитана 1991 года рождения, еще двое членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Российское судно затонуло в Азовском море якобы от атаки БПЛА

Российское судно затонуло в Азовском море якобы от атаки БПЛА

Российское судно затонуло в Азовском море якобы от атаки БПЛА

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Отмечается, что судно следовало с грузом пшеницы, однако ее происхождение не уточняется.

По данным российского агентства ТАСС, инцидент произошел примерно в 300 милях к северу от Керчи, а причиной аварии якобы стала атака БПЛА.

Также в соцсетях обнародовали кадры, на которых горит судно якобы от атаки БПЛА на него.

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Автор: 

Азовское море (1559) корабль (2084) пшеница (60) россия (98246) атака (1741) дроны (7588) судоходство (47)
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Топ комментарии
+14
Цьому кориту років 60.Бачив подібні в юності.Не дивно що рукожопі кацапи в калюжі втопились з краденим зерном.Там саме глибоке місце метрів 15.Про 300 миль дурню написали.Це близько 550км.Азовське море меньше і ширину, і в довжину.
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06.04.2026 22:55 Ответить
+11
за нашего Хліба ,українців ненавидить пів світу , вбивають бо хочуть забирати даром ,як з колонії !!! Ганьба світовим під* філам ,які розпочали цю війну ,бо їм заважають українці в Україні !!! ...
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06.04.2026 22:46 Ответить
+10
В Азовському морі затонуло судно РФ, що перевозило пшеницю: причиною аварії нібито стала атака БпЛА
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То голодні голуби проклювали дірки в трюми з зерном.
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06.04.2026 22:49 Ответить

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