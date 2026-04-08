Нейтрализован последний железнодорожный паром рашистов в оккупированной Керчи, - ГУР МО. ФОТО

Спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром российских захватчиков в оккупированной Керчи.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Воины Департамента активных действий ГУР ударами БПЛА вывели из строя "Славянина" — последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.

Отмечается, что судно играло важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.





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Что предшествовало?

В марте 2026 года сообщалось, что спецназовцы ГУР вывели из строя другой железнодорожный паром оккупантов — "Авангард" — и нанесли повреждения "Славянину".

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