Нейтрализован последний железнодорожный паром рашистов в оккупированной Керчи, - ГУР МО. ФОТО
Спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром российских захватчиков в оккупированной Керчи.
Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воины Департамента активных действий ГУР ударами БПЛА вывели из строя "Славянина" — последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.
Отмечается, что судно играло важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.
Что предшествовало?
В марте 2026 года сообщалось, что спецназовцы ГУР вывели из строя другой железнодорожный паром оккупантов — "Авангард" — и нанесли повреждения "Славянину".
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