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Нейтрализован последний железнодорожный паром рашистов в оккупированной Керчи, - ГУР МО. ФОТО

Спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром российских захватчиков в оккупированной Керчи.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Воины Департамента активных действий ГУР ударами БПЛА вывели из строя "Славянина" — последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.

Отмечается, что судно играло важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Последний железнодорожный паром оккупантов в Керчи нейтрализовало ГУР
Последний железнодорожный паром оккупантов в Керчи нейтрализовало ГУР

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Что предшествовало?

В марте 2026 года сообщалось, что спецназовцы ГУР вывели из строя другой железнодорожный паром оккупантов — "Авангард" — и нанесли повреждения "Славянину".

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Автор: 

корабль (2087) Крым (26055) ГУР (838)
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Топ комментарии
+18
Дуууже файно, тепен можна і по мосту в'ї..ти для максимального ефекту від цього))
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08.04.2026 12:53 Ответить
+9
Вони не дуже переживають, скоро літо, можуть у плавь
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08.04.2026 12:54 Ответить
+9
І що це тепер дасть? Москалі збудували залізницю від Ростова до Чонгару.
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08.04.2026 13:17 Ответить

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