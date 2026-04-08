Обожженные тела двух оккупантов лежат рядом с автомобилем с боеприпасами, который подорвался на мине

В сети появилась видеозапись, снятая одним из российских оккупантов, на которой запечатлены последствия очередного неудачного передвижения захватчиков по украинской земле. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на одном из участков фронта, который уже окрестили "дорогой смерти". Российский военный автомобиль, загруженный боекомплектом, наехал на украинскую мину. Автор видео запечатлел обгоревшие тела двух своих соратников.

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