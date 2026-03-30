Оккупант пинает ногой предмет на дороге и исчезает в облаке пламени и дыма. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент самоуничтожения российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как российский военный бежит по дороге. В какой-то момент его внимание привлекает неизвестный предмет, лежащий на земле. Вместо того, чтобы обойти находку, оккупант толкает ее ногой.
Последствия оказались мгновенными и фатальными: предмет взрывается, и захватчик исчезает в мощном пламени и облаке дыма.
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