Россиянин подставил зад под удар украинского дрона. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры боевой работы операторов батальона беспилотных систем "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлена ликвидация оккупанта, который пытался спрятаться от украинского беспилотника.

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Российский военный "прекрасно" замаскировался, однако почему-то подставил под удар свой "центр принятия решений" — зад. Операторы дрона воспользовались этой ошибкой и осуществили точное попадание прямо в цель.

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