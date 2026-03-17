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Россиянин подставил зад под удар украинского дрона. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры боевой работы операторов батальона беспилотных систем "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлена ликвидация оккупанта, который пытался спрятаться от украинского беспилотника.

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Российский военный "прекрасно" замаскировался, однако почему-то подставил под удар свой "центр принятия решений" — зад. Операторы дрона воспользовались этой ошибкой и осуществили точное попадание прямо в цель.

Смотрите: Украинский дрон атаковал оккупанта, который взобрался на дерево. ВИДЕО

Также смотрите: Украинский дрон горит и взрывается после того, как оккупант затягивает его в свое укрытие. ВИДЕО

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Топ комментарии
+6
😁🤣 озвучка вогонь!
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17.03.2026 10:43 Ответить
+3
Центр прінятія рєшєній-«валдай» у московита, отримав пошкодження від УЛАМКУ!!!
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17.03.2026 10:50 Ответить
+2
Ото пердонув....
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17.03.2026 10:45 Ответить

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