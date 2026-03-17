Россиянин подставил зад под удар украинского дрона. ВИДЕО
В сети опубликованы кадры боевой работы операторов батальона беспилотных систем "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлена ликвидация оккупанта, который пытался спрятаться от украинского беспилотника.
Российский военный "прекрасно" замаскировался, однако почему-то подставил под удар свой "центр принятия решений" — зад. Операторы дрона воспользовались этой ошибкой и осуществили точное попадание прямо в цель.
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+6 igor shmatko
показать весь комментарий17.03.2026 10:43 Ответить Ссылка
+3 Oleksandr Valovyi
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+2 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.03.2026 10:45 Ответить Ссылка
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