Росіянин підставив зад під удар українського дрона. ВIДЕО
У мережі опубліковані кадри бойової роботи операторів батальйону безпілотних систем "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано ліквідацію окупанта, який намагався сховатися від українського безпілотника.
Російський військовий "чудово" замаскувався, проте для чогось підставив під удар свій "центр ухвалення рішень" - зад. Оператори дрона скористалися цією помилкою та здійснили точне влучання прямо в ціль.
Топ коментарі
+6 igor shmatko
показати весь коментар17.03.2026 10:43 Відповісти Посилання
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар17.03.2026 10:50 Відповісти Посилання
+2 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.03.2026 10:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль