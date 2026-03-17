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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Росіянин підставив зад під удар українського дрона. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри бойової роботи операторів батальйону безпілотних систем "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано ліквідацію окупанта, який намагався сховатися від українського безпілотника.

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Російський військовий "чудово" замаскувався, проте для чогось підставив під удар свій "центр ухвалення рішень" - зад. Оператори дрона скористалися цією помилкою та здійснили точне влучання прямо в ціль.

Дивіться: Український дрон атакував окупанта, який виліз на дерево. ВIДЕО

Також дивіться: Український дрон горить і вибухає після того, як окупант затягує його у своє укриття. ВIДЕО

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армія рф (22455) курйоз (305) знищення (11177) дрони (8982) 77 ОАБ (74)
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Топ коментарі
+6
😁🤣 озвучка вогонь!
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17.03.2026 10:43 Відповісти
+3
Центр прінятія рєшєній-«валдай» у московита, отримав пошкодження від УЛАМКУ!!!
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17.03.2026 10:50 Відповісти
+2
Ото пердонув....
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17.03.2026 10:45 Відповісти

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