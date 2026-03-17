Росіянин підставив зад під удар українського дрона. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри бойової роботи операторів батальйону безпілотних систем "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано ліквідацію окупанта, який намагався сховатися від українського безпілотника.

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Російський військовий "чудово" замаскувався, проте для чогось підставив під удар свій "центр ухвалення рішень" - зад. Оператори дрона скористалися цією помилкою та здійснили точне влучання прямо в ціль.

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