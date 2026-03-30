Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 296 700 человек (+870 за сутки), 11 824 танка, 39 049 артиллерийских систем, 24 317 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 296 700 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.26 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 296 700 (+870) человек
танков – 11 824 (+4) единицы
боевых бронированных машин – 24 317 (+4) единиц
артиллерийских систем – 39 049 (+48) единиц
РСЗО – 1 708 (+1) единиц
средств ПВО – 1 337 (+0) единиц
самолетов – 435 (+0) единиц
вертолетов – 350 (+0) единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471) единица
крылатых ракет – 4 491 (+0) единица
кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
подводных лодок – 2 (+0) единицы
автомобильной техники и автоцистерн – 86 160 (+183) единиц
специальной техники – 4 105 (+0) единиц.
