Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 296 700 человек (+870 за сутки), 11 824 танка, 39 049 артиллерийских систем, 24 317 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 296 700 российских оккупантов.

Генштабе ВСУ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 296 700 (+870) человек

танков – 11 824 (+4) единицы

боевых бронированных машин – 24 317 (+4) единиц

артиллерийских систем – 39 049 (+48) единиц

РСЗО – 1 708 (+1) единиц

средств ПВО – 1 337 (+0) единиц

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 350 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471) единица

крылатых ракет – 4 491 (+0) единица

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 86 160 (+183) единиц

специальной техники – 4 105 (+0) единиц.

