Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 296 700 человек (+870 за сутки), 11 824 танка, 39 049 артиллерийских систем, 24 317 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 296 700 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 296 700 (+870) человек 

танков – 11 824 (+4) единицы

боевых бронированных машин – 24 317 (+4) единиц

артиллерийских систем – 39 049 (+48) единиц

РСЗО – 1 708 (+1) единиц

средств ПВО – 1 337 (+0) единиц

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 350 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471) единица

крылатых ракет – 4 491 (+0) единица

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 86 160 (+183) единиц

специальной техники – 4 105 (+0) единиц.

Потери врага на утро 30 марта

Дивно... Вихідний день. А кацапи не бажають культурно розвиваться і "расти над сабой" - не ломляться на концерт хору Алєксандрова, та Кобзона...
30.03.2026 07:28 Ответить
Щось мене ця статистика від Генштабу починає напрягати. Вчора Мадяр писав про 2 знищені Тора (ППО), в статистиці ані слова. Сьогодні теж. Зате Сирський чи не кожного дня рапортує про кількість звільненої території, а осінтери паралельно кажуть які села захопили росіяни.
30.03.2026 07:44 Ответить
Новий добовий рекорд по безпілотникам
М'ясо недобір, невже закінчується
30.03.2026 08:07 Ответить
недавно тут криком кричали - "де наші шахіди?" - ось маєте, правда, від міндіча
30.03.2026 08:21 Ответить
скоро бпла буде більше, ніж пдрів...
30.03.2026 08:38 Ответить
 
 