Бойцы 82-й бригады ДШВ артиллерией ликвидировали 15 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО
Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады 8-го корпуса ДШВ ВС Украины нанесли прицельные артиллерийские удары по российским войскам в зоне своей ответственности, уничтожив живую силу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская артиллерия оперативно выявляет цели и поражает их, удерживая врага под постоянным огневым давлением.
На обнародованных кадрах зафиксированы результаты боевой работы, в ходе которой десантники ликвидировали 15 военных РФ, пытавшихся укрыться в лесополосе.
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