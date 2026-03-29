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Бойцы 82-й бригады ДШВ артиллерией ликвидировали 15 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады 8-го корпуса ДШВ ВС Украины нанесли прицельные артиллерийские удары по российским войскам в зоне своей ответственности, уничтожив живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская артиллерия оперативно выявляет цели и поражает их, удерживая врага под постоянным огневым давлением.

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На обнародованных кадрах зафиксированы результаты боевой работы, в ходе которой десантники ликвидировали 15 военных РФ, пытавшихся укрыться в лесополосе.

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