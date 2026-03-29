Батальон SIGNUM уничтожил 5 автомобилей и российских пехотинцев на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении бойцы батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады провели зачистку лесистой местности, обнаружив технику и живую силу противника и нанеся по ним удары с помощью дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после обнаружения целей пилоты сразу направили ударные БПЛА для уничтожения врага.

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В частности, поражены:

5 автомобилей;

4 оккупанта;

2 квадроцикла.

Украинские военные отмечают, что Лиманское направление остается одним из приоритетных для российских войск, которые активно перебрасывают туда подкрепление и пытаются небольшими пехотными группами продвигаться между позициями Сил обороны.

Видео боевых действий опубликовано в Telegram-канале батальона.

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