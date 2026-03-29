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Батальон SIGNUM уничтожил 5 автомобилей и российских пехотинцев на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении бойцы батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады провели зачистку лесистой местности, обнаружив технику и живую силу противника и нанеся по ним удары с помощью дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после обнаружения целей пилоты сразу направили ударные БПЛА для уничтожения врага.
В частности, поражены:
- 5 автомобилей;
- 4 оккупанта;
- 2 квадроцикла.
Украинские военные отмечают, что Лиманское направление остается одним из приоритетных для российских войск, которые активно перебрасывают туда подкрепление и пытаются небольшими пехотными группами продвигаться между позициями Сил обороны.
Видео боевых действий опубликовано в Telegram-канале батальона.
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