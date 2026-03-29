Неудачный перекур: бойцы 58-й бригады разгромили блиндаж рашистов на Харьковщине. ВИДЕО

Пилоты 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады уничтожили укрытие российских войск на севере Харьковской области, нанеся удар с помощью FPV-дронов по позициям противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, укрытие было обнаружено аэроразведкой в тот момент, когда оккупанты вышли из блиндажа с сигаретами и выдали свое место дислокации.

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После установления координат противника операторы осуществили массированный налет дронов, поразив укрытие, а также взрывная волна уничтожила антенны связи.

Отмечается, что эта локация уже ранее попадала под удары украинских бойцов.

Также бойцы добавляют, что рашисты вернулись на эту позицию из-за удобства ее как наблюдательного пункта и места управления беспилотниками, однако потерпели неудачу.

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