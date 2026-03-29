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Новини Відео Знищення російських окупантів Бої на Харківському напрямку Знищення вогневих позицій окупантів Оператори дронів
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Невдалий перекур: бійці 58-ї бригади розтрощили бліндаж рашистів на Харківщині. ВIДЕО

Пілоти 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади знищили укриття російських військ на півночі Харківської області, завдавши удару FPV-дронами по позиції противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, схованка була виявлена аеророзвідкою у момент, коли окупанти вийшли з бліндажу з цигарками та викрили своє місце дислокації.

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Після встановлення координат противника оператори здійснили масований наліт дронів, уразивши укриття, а також вибухова хвиля знищила антени зв’язку.

Зазначається, що ця локація вже раніше потрапляла під удари українських бійців.

Також бійці додають, що рашисти повернулися на цю позицію через зручність її як спорстережного пункту та місця керування безпілотниками, проте зазнали невдачі.

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