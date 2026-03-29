Дронарі 12-ї бригади "Азов" ліквідували 13 окупантів, двоє з них ховалися у трубі. ВIДЕО

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували живу силу противника у смузі своєї відповідальності, застосувавши ударні FPV-дрони для виявлення та ураження позицій ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти майстерно знайшли місця дислокації та схованки окупантів і завдавали точних ударів.

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На оприлюднених кадрах зафіксовано, як частина російських військових намагалася сховатися від дронів, зокрема двоє з них залізли у трубу, однак це не допомогло уникнути ураження.

У результаті бойової роботи було ліквідовано 13 окупантів.

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