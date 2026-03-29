Дронари 12-й бригады "Азов" ликвидировали 13 оккупантов, двое из них прятались в трубе на местности. ВИДЕО
Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали живую силу противника в зоне своей ответственности, применив ударные FPV-дроны для обнаружения и поражения позиций врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты мастерски обнаружили места дислокации и укрытия оккупантов и наносили точные удары.
На обнародованных кадрах запечатлено, как часть российских военных пыталась спрятаться от дронов, в частности двое из них залезли в трубу, однако это не помогло избежать поражения.
В результате боевых действий было ликвидировано 13 оккупантов.
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