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Батальйон SIGNUM знищив 5 автівок та російських піхотинців на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку бійці батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади провели зачистку лісистої місцевості, виявивши техніку та живу силу противника і завдавши по них ударів дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після виявлення цілей пілоти одразу спрямували ударні БпЛА для знищення ворога.
Зокрема уражено:
- 5 автівок;
- 4 окупанти;
- 2 квадроцикли.
Українські військові зазначають, що Лиманський напрямок залишається одним із пріоритетних для російських військ, які активно перекидають туди підкріплення та намагаються малими піхотними групами просуватися між позиціями Сил оборони.
Відео бойової роботи опубліковано у телеграм-каналі батальйону.
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