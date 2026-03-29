Бійці 82-ї бригади ДШВ артилерією ліквідували 15 окупантів у лісосмузі. ВIДЕО

Воїни 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ ЗС України завдали прицільних артилерійських ударів по російських військах у смузі своєї відповідальності, знищивши живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська артилерія оперативно виявляє цілі та уражає їх, утримуючи ворога під постійним вогневим тиском.

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На оприлюднених кадрах зафіксовано результати бойової роботи, під час якої десантники ліквідували 15 військових РФ, які намагалися переховуватися в лісосмузі.

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