Бійці 82-ї бригади ДШВ артилерією ліквідували 15 окупантів у лісосмузі. ВIДЕО
Воїни 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ ЗС України завдали прицільних артилерійських ударів по російських військах у смузі своєї відповідальності, знищивши живу силу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська артилерія оперативно виявляє цілі та уражає їх, утримуючи ворога під постійним вогневим тиском.
На оприлюднених кадрах зафіксовано результати бойової роботи, під час якої десантники ліквідували 15 військових РФ, які намагалися переховуватися в лісосмузі.
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