Окупант штурхає ногою предмет на дорозі та зникає у хмарі полум’я та диму. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самознищення російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як російський військовий біжить по дорозі. В якийсь момент його увагу привертає невідомий предмет, що лежить на землі. Замість того, щоб обійти знахідку, окупант штовхає її ногою.
Наслідки виявилися миттєвими та фатальними: предмет детонує, і загарбник миттєво зникає у потужному полум'ї та хмарі диму.
Топ коментарі
+19 Валентин Коваль #587289
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+15 Александр Чуднивец #474549
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+11 ОсвальдКоблпот #588757
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