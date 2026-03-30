Окупант штурхає ногою предмет на дорозі та зникає у хмарі полум’я та диму. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самознищення російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як російський військовий біжить по дорозі. В якийсь момент його увагу привертає невідомий предмет, що лежить на землі. Замість того, щоб обійти знахідку, окупант штовхає її ногою.

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Наслідки виявилися миттєвими та фатальними: предмет детонує, і загарбник миттєво зникає у потужному полум'ї та хмарі диму.

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