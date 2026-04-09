Підрозділ "Стрікс" ліквідував російську техніку і піхоту на Бєлгородському напрямку. ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних систем "Стрікс" Державної прикордонної служби України на Бєлгородському напрямку ліквідували російську піхоту та уразили мобільну вогневу групу ворога разом з екіпажем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці підрозділу, який оприлюднив відео бойової роботи.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Військові відзначають, що успіх досягнутий завдяки дистанційному мінуванню та точним ударам безпілотниками. Також прикордонники знищили три транспортні засоби противника.

Підсумки операції "Стрікс"

У підрозділі наголошують, що ворог втрачає можливості для маневру, вогневого прикриття та організованого відходу. Військові продовжують контролювати ситуацію на напрямку та діяти дистанційно за допомогою БпЛА.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники підрозділу "Стрікс" розтрощили міномет та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 3 машини, гармата, 6 укриттів і щонайменше 4 рашисти: бойова робота бригади "Сталевий кордон". ВIДЕО