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Підрозділ "Стрікс" ліквідував російську техніку і піхоту на Бєлгородському напрямку. ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних систем "Стрікс" Державної прикордонної служби України на Бєлгородському напрямку ліквідували російську піхоту та уразили мобільну вогневу групу ворога разом з екіпажем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці підрозділу, який оприлюднив відео бойової роботи.

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Військові відзначають, що успіх досягнутий завдяки дистанційному мінуванню та точним ударам безпілотниками. Також прикордонники знищили три транспортні засоби противника.

Підсумки операції "Стрікс"

У підрозділі наголошують, що ворог втрачає можливості для маневру, вогневого прикриття та організованого відходу. Військові продовжують контролювати ситуацію на напрямку та діяти дистанційно за допомогою БпЛА.

  • Раніше ми повідомляли, що прикордонники підрозділу "Стрікс" розтрощили міномет та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

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ДПСУ Держприкордонслужба (6808) знищення (10555)
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