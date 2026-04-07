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Прикордонники підрозділу "СТРІКС" розтрощили міномет та протитанковий ракетний комплекс "Фагот". ВIДЕО

Прикордонники-оператори РУБпАК "СТРІКС" уразили низку цілей противника на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи бійці знищили техніку, озброєння, дрони-"ждуни", а також склади із провізією окупантів.

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Серед уражених цілей:

  • протитанковий ракетний комплекс "Фагот";
  • електроскутер;
  • мотоцикл;
  • вогнева позиція міномета;
  • 2 польові склади;
  • 2 ворожих БпЛА у засідці.

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