Прикордонники підрозділу "СТРІКС" розтрощили міномет та протитанковий ракетний комплекс "Фагот". ВIДЕО

Прикордонники-оператори РУБпАК "СТРІКС" уразили низку цілей противника на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи бійці знищили техніку, озброєння, дрони-"ждуни", а також склади із провізією окупантів.

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Серед уражених цілей:

протитанковий ракетний комплекс "Фагот";

електроскутер;

мотоцикл;

вогнева позиція міномета;

2 польові склади;

2 ворожих БпЛА у засідці.

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