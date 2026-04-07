Прикордонники підрозділу "СТРІКС" розтрощили міномет та протитанковий ракетний комплекс "Фагот". ВIДЕО
Прикордонники-оператори РУБпАК "СТРІКС" уразили низку цілей противника на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи бійці знищили техніку, озброєння, дрони-"ждуни", а також склади із провізією окупантів.
Серед уражених цілей:
- протитанковий ракетний комплекс "Фагот";
- електроскутер;
- мотоцикл;
- вогнева позиція міномета;
- 2 польові склади;
- 2 ворожих БпЛА у засідці.
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