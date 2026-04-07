Окупант збиває прикладом автомата безпілотник у польоті та зникає у вогні і диму. ВIДЕО
Оператори підрозділу "Sova FM" 81-ї окремої аеромобільної бригади оприлюднили кадри ліквідації російського загарбника, який припустився фатальної помилки під час спроби самозахисту. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відеозаписі зафіксовано, як український FPV-дрон наздоганяє окупанта, що намагається втекти відкритим полем. Коли безпілотник наблизився впритул, російський військовий спробував збити дрон, вдаривши по ньому автоматом. За долі секунди окупант повністю зник у полум'ї та диму. Шансів на виживання після такого підриву упритул не було.
Топ коментарі
+1 Яр Холодний
показати весь коментар07.04.2026 15:20 Відповісти Посилання
+1 Vasily Androshchook
показати весь коментар07.04.2026 15:22 Відповісти Посилання
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