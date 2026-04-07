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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант збиває прикладом автомата безпілотник у польоті та зникає у вогні і диму. ВIДЕО

Оператори підрозділу "Sova FM" 81-ї окремої аеромобільної бригади оприлюднили кадри ліквідації російського загарбника, який припустився фатальної помилки під час спроби самозахисту. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відеозаписі зафіксовано, як український FPV-дрон наздоганяє окупанта, що намагається втекти відкритим полем. Коли безпілотник наблизився впритул, російський військовий спробував збити дрон, вдаривши по ньому автоматом. За долі секунди окупант повністю зник у полум'ї та диму. Шансів на виживання після такого підриву упритул не було.

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Автор: 

армія рф (21521) курйоз (605) знищення (10540) 81 окрема аеромобільна бригада (110) дрони (8692)
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Топ коментарі
+1
Єдине, чим навчений діять кацап, на полі бою, безпомилково - штик і приклад... Правда, не завжди успішно - бо дальність розльоту осколків БЧ дрона, набагато більша, ніж довжина штика і приклада...
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07.04.2026 15:20 Відповісти
+1
А шо то таке біле відлетіло, наче контур з місця злочину?
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07.04.2026 15:22 Відповісти

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