Окупант несеться у бліндаж і на ходу намагається зняти штани, охоплені вогнем. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис незвичайної ситуації, що сталася з російським окупантом на полі бою. Кадри аеророзвідки зафіксували спробу загарбника врятуватися від вогню, який охопив його одяг. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На опублікованому записі видно, як російський військовий посеред руїн стрімко біжить у напрямку до свого сховку. Особливістю моменту стало те, що штани на окупантові в цей час були охоплені полум'ям. Загарбник намагався виконати дві дії одночасно: якомога швидше дістатися бліндажа та на ходу зняти палаючий одяг. Причина загорання штанів окупанта залишається невідомою.
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Топ коментарі
+3 Яр Холодний
показати весь коментар06.04.2026 14:49 Відповісти Посилання
+2 Александр Иванов #442761
показати весь коментар06.04.2026 14:39 Відповісти Посилання
+2 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар06.04.2026 14:49 Відповісти Посилання
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