Оккупант мчится в блиндаж и на ходу пытается снять штаны, охваченные огнем. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись необычной ситуации, произошедшей с российским оккупантом на поле боя. Кадры аэроразведки запечатлели попытку захватчика спастись от огня, охватившего его одежду. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На опубликованной записи видно, как российский военный среди руин стремительно бежит в направлении своего укрытия. Особенностью момента стало то, что штаны на оккупанте в это время были охвачены пламенем. Захватчик пытался выполнить два действия одновременно: как можно быстрее добраться до блиндажа и на ходу снять горящую одежду. Причина возгорания штанов оккупанта остается неизвестной.
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+3 Яр Холодний
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+2 Денис Коновалов #551584
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